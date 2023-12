Julián Álvarez: "Es algo increíble en lo personal, es algo que uno sueña desde niño"

El delantero argentino del Manchester City, Julián Álvarez, afirmó este viernes que conquistar el Mundial de Clubes con su equipo , un año después de hacerlo con la 'Albiceleste', es algo "con lo que soñaba desde niño".

"Es algo increíble en lo personal, estoy muy contento, vinimos acá para lograr esto, teníamos dos partidos, sabíamos que no iba a ser fácil", expresó la 'Araña' Álvarez, que fue elegido mejor jugador de la final ganada por su equipo 4-0 al Fluminense.

"En poco tiempo ser campeón del mundo con el club y con la selección argentina es algo que uno sueña desde niño y me da mucha satisfacción", confesó el delantero de 23 años, autor de dos tantos en la final.

Álvarez fue preguntado sobre si una vez cosechados todos los títulos con los 'Citizens' valoraría la posibilidad de afrontar nuevas aventuras, por ejemplo en Real Madrid o FC Barcelona: "Estoy muy contento en el Manchester City, llevo poco tiempo en el club, me siento muy contento, me han ayudado mucho, he crecido mucho como jugador y como persona, uno sigue soñando con ganar más títulos y ahora toca repetirlos", zanjó, insistiendo en que lo que le hace feliz es "estar dentro de una cancha, y competir para ganar, y ahora volver a ganarlos, porque las sensaciones son muy lindas y a seguir trabajando para volver a sentir eso de vuelta".

Fernando Diniz y algunas declaraciones tras el encuentro

Fernando Diniz, técnico de Fluminense. Foto: AFP

"Nos preparamos todo el año para la Libertadores, no nos preparamos el año entero para el Mundial", expuso este viernes el técnico de Fluminense, Fernando Diniz, tras la final del Mundial de Clubes en la que su equipo perdió 4-0 ante el Manchester City.

"Nos preparamos todo el año para la Libertadores, no nos preparamos el año entero para el Mundial, de hecho, nos preparamos para la Copa del Mundo cuando llegamos aquí, a Arabia", afirmó el técnico de 49 años, que compagina su trabajo al frente del 'Flu' con el cargo de seleccionador de la 'Canarinha'.

"Creo que realizamos un juego digno", señaló a pesar de la derrota de su equipo.

Diniz achacó al dinero uno de los factores diferenciales, pero no el único, para explicar la superioridad de los clubes europeos en los últimos años en el Mundial de Clubes. "No creo que sólo haya una falta de dinero, es simplificar demasiado".

"¿Por qué cree que (el centrocampista) André será vendido? Por el dinero. ¿Por qué trabaja Guardiola allí? En gran medida porque está bien pagado. No va a salir del City y venir al Fluminense para cobrar lo que yo", apuntó, aunque también destacó los "mejores campos, el mejor entrenamiento".

Antes de su paso por la conferencia de prensa, Diniz había hablado para los micrófonos oficiales al término del partido en la ciudad saudita, destacando allí la fidelidad de su equipo con su idea futbolística.

"El equipo fue Fluminense del comienzo al final del año. Enfrentamos al mejor equipo del mundo de los últimos cinco años, con mucha capacidad de definir", dijo.