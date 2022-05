Julian Nagelsmann, DT de Bayern, sobre Lewandowski: "No soy la persona indicada para imponer vetos"

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, dijo este viernes que no vetará una posible venta de Robert Lewandowski y aseguró que en términos generales él no es la persona indicada para imponer vetos sobre una u otra decisión.

"No soy la persona indicada para imponer vetos. Una máxima importante de mi trabajo como entrenador es: no te des demasiada importancia", dijo Nagelsmann en la conferencia de prensa del Bayern.

Publicidad

Las decisiones, agregó, siempre se toman en conjunto entre el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, el director deportivo, Hasan 'Brazzo' Salihamidzic, y el entrenador.

"Siempre hay una comunicación entre Oliver Kahn, Brazzo y yo para decidir ciertas cosa. Nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si mi palabra fuera la ley. Para eso no tengo la suficiente importancia y eso debe seguir siendo así", dijo.

Nagelsmann dijo que sabe lo que está pensando Lewandowski, que tiene una comunicación permanente con él y no solo por la situación actual, pero dijo que no iba a revelar nada más al respecto como no lo hacía sobre el contenido de sus conversaciones con jugadores.

Publicidad



"Nunca hablo de cosas que trató confidencialmente con los jugadores. Cualquier cosa se la tienen que preguntar a Robert", agregó.

Lewandowski, tiene contrato con el Bayern hasta 2023 y ha trascendido que no tiene intención de renovar.

Publicidad

Aunque hasta ahora la postura pública del Bayern es descartar una ventaja en este verano han circulado informaciones de prensa según las cuales el club podría cambiar de actitud ante una oferta de en torno a 40 millones y ante la posibilidad de tener un sucesor. Lewandowski cumple 34 años en agosto y está en el Bayern desde 2014.