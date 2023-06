No, gracias.

Julian Nagelsmann no llegó a un acuerdo exitoso con PSG, para arribar al banquillo parisino Tras no haber avanzado las negociaciones, Julian Nagelsmann no será el técnico del París Saint-Germain para la próxima temporada. El conjunto parisino sigue en búsqueda de un remplazo de Christophe Galtier.