Jurgen Klopp fue sancionado por criticar al árbitro en juego contra Tottenham, en Premier League

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, recibió una suspensión de dos partidos, uno de ellos firme, tras haber cuestionado la integridad del árbitro, Paul Tierney, en el triunfo de los Reds contra Tottenham en abril, anunció la federación inglesa (FA), este jueves en un comunicado.

La FA, que también infligió a Klopp una multa de 75.000 libras (86.000 euros), indicó que el primer partido sería purgado contra Aston Villa el sábado, mientras que el segundo dependerá del comportamiento futuro del entrenador.

Klopp había criticado a Tierney tras la victoria 'in extremis' del Liverpool 4-3 en Anfield.

Vencedor en el tiempo adicional, el técnico alemán festejó el gol de Diogo Jota sin retenerse, cuando Liverpool había sido empatado por los Spurs tras haber tenido una ventaja de 3 a 0, celebrando a lo largo de la línea de banda, hasta colocarse delante del cuarto árbitro, John Brooks.

El comportamiento de Klopp no fue apreciado por el árbitro, que le mostró una tarjeta amarilla, lo que provocó la ira del técnico alemán, muy crítico en la rueda de prensa posterior.

"Tenemos una historia con Tierney. Francamente, no sé lo que tiene contra nosotros", había afirmado Klopp, antes de proseguir respecto a Tierney: "Ha dicho que no había problema, pero no es verdad. No comprendo la forma como me mira. Mi celebración no era necesaria, pero lo que me ha dicho cuando me enseñó la tarjeta amarilla no es correcto".

Un comunicado de la FA añade que Klopp reconoció que sus comentarios sobre Tierney en las entrevistas posteriores al partido "constituyen una conducta inapropiada ya que implican a una de las partes, cuestionando la integridad del árbitro, son personales, ofensivas y desacreditan el juego".

El PGMOL, organismo responsable del arbitraje profesional en Inglaterra, aportó su apoyo a Paul Tierney, afirmando que había "actuado de forma profesional a lo largo del partido".