Jurgen Klopp pasó y no dijo nada de las acusaciones de la Premier League contra Manchester City "No tengo nada que decir sobre este tema" fueron las palabras de Jürgen Klopp quien fue preguntado por el tema en rueda de prensa. Decidió no 'mojarse' con alguna polémica declaración luego de las acusaciones hacia los 'Citizens'.