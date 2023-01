Jürgen Klopp y un dolor de cabeza de nunca acabar: Darwin Núñez se suma a la lista de lesionados

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool , confirmó este viernes las lesiones de Darwin Núñez y Roberto Firmino, que se añaden a la enfermería de los 'Reds' donde ya figuran Luis Díaz , Virgil Van Dijk, Diogo Jota y Arthur Melo.

Klopp comunicó que están esperando más información sobre el problema físico que sufre Darwin, que podría perderse el duelo de este fin de semana contra el Brighton & Hove Albion.

"No ha podido entrenarse, pero vamos a esperar", dijo Klopp, que también confirmó la recaída de Firmino, que estará aún varios días de baja.

"Al principio iba a ser algo para 10-14 días, pero Bobby (Firmino) ha sentido algo que lo va a alargar. No está cerca de volver a entrenar aún", apuntó el alemán.

Firmino no juega desde un amistoso contra el Milan a mediados de diciembre y sufre un problema en los isquiotibiales.

A estas dos bajas hay que sumarle la de Jota, también con problemas en los isquios, la de Díaz, que estará fuera hasta marzo con una lesión de rodilla, y la de Arthur Melo, también con un problema muscular grave.

Quienes sí han vuelto a los entrenamientos son James Milner y Stefan Bajcetic.

Frente a este panorama, se le cuestionó al estratega de los ‘reds’ acerca de sus movimientos de cara a este mercado de invierno, a lo que Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, respondió, afirmando que es falso, que vayan a recurrir a fichajes para solventar sus problemas con las lesiones y alegó que si no se refuerzan es por dinero.

En este mercado invernal, el Liverpool solo se ha reforzado con la incorporación de Cody Gakpo, que ha llegado del PSV Eindhoven a cambio de 42 millones de euros.

"¿He estado en más de 6.000 ruedas de prensa en el Liverpool y otra vez tengo que contarte la historia del dinero?", respondió Klopp cuando fue preguntado por la posibilidad de atraer a nuevos jugadores este enero, reflejando su inconformismo por los cuestionamientos acerca del mismo tema, que no solo preocupa a la afición de Anfield, sino que también al mismo estratega.

"¿Por qué crees que tendríamos muchísimo dinero y no ficharíamos a jugadores? Ya sabes la respuesta. En un lugar de fantasía ficharías jugadores, pero no creo que eso pase. No es que tengamos tanto dinero que no sepamos cómo gastarlo. No es tan fácil. No podemos solventar todos los problemas en el mercado de fichajes", concluyó el entrenador alemán.

Cabe resaltar que Liverpool es actualmente séptimo de la Premier League con 28 unidades, a 5 de ingresar a puestos europeos y 16 del líder Arsenal.

Por otra parte, en materia de Champions League, los ‘reds’ se enfrentarán en octavos de final al actual campeón de la competencia: Real Madrid, el 21 de febrero y 15 de marzo, respectivamente.