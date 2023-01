Juventus ya tiene un nuevo directivo, tras el escándalo financiero del equipo

El Juventus nombró este domingo a un nuevo director deportivo para sustituir a italiano Federico Cherubini, inhabilitado por 16 meses.

El italiano Francesco Calvo, exjefe de gabinete del club y exdirector de ingresos del Barcelona, será a partir de ahora y hasta el fin de la sanción de Cherubini el nuevo director deportivo del club turinés.

Comienza un nuevo camino para el Juventus, que el pasado miércoles dio entrada a una nueva directiva bajo el liderazgo de Maurizio Scanavino -director general- y Gianluca Ferrero -presidente-.

El Juventus se encontró el viernes con una sanción deportiva de quince puntos que complica sobremanera la temporada en lo deportivo por el conocido como 'caso plusvalías'.

La Fiscalía acusó al Juventus de aumentar el valor del mercado de los futbolistas para generar mayores ingresos en sus traspasos para lograr una plusvalía ficticia. De esa forma, podía reducir pérdidas, no recapitalizar y reforzar al equipo.

El nuevo director general de la 'Vecchia Signora' calificó la sanción como "injusta".

"Consideramos esta sentencia absolutamente injusta e injusta. En los próximos días estamos a la espera de las razones, que deben llegar a fin de mes, pero sin duda haremos un llamado al CONI para que sustente nuestras posiciones, que son muy sólidas y claras, y que ya fueron aceptadas con éxito en el proceso ordinario", expresó en un comunicado emitido por el club.

"La justicia federal se puede comportar de manera sumaria e injusta: esto crea preocupación porque hoy le pasó al Juventus, pero mañana le puede pasar a otro equipo", añadió.

¿Cómo va la Juventus en la liga italiana?

Luego de esta sanción impuesta por sus irregulares reportes de cartera, los 'bianconeri' se ubican en la casilla 12 con 22 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar la Juventus?

El próximo domingo 29 de noviembre, la 'vecchia signora' se medirá contra el Monza, en juego válido por la liga italiana.

¿Cómo le ha ido a Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus en la actual temporada?

El presente del colombiano no es el mejor, puesto que el club ya le anunció que no será renovado en junio de este año y menos ahora que el club no puede retener jugadores con altos salarios. Ahora bien, dentro de la cancha, Cuadrado ha disputado un total de 20 partidos en la presente temporadas repartidos en liga y UEFA Champions League. Lo destacable es que fue 19 veces titular, siendo esto un buen reflejo del respaldo que le ha brindado el técnico Massimiliano Allegri.