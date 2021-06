Kane es consciente de que Inglaterra quedó en deuda: "No ha sido nuestro mejor partido"

Harry Kane, capitán de Inglaterra , reconoció que no jugaron su mejor partido ante Escocia y que su sustitución forma "parte del juego". El delantero del Tottenham Hotspur no hizo un buen encuentro contra Escocia y no tuvo ninguna ocasión de gol, además de tocar solo 19 veces el balón, su peor registro en partidos en los que ha jugado más de 45 minutos con Inglaterra.

"Ha sido un resultado justo y un buen partido de Escocia. Se han defendido bien. No ha sido nuestro mejor partido, pero es un punto más para la clasificación y ese es nuestro objetivo. Tenemos que recuperarnos y mirar ya al siguiente partido", dijo el delantero inglés a la cadena ITV.

Kane, que aún no se ha estrenado en esta Eurocopa, fue sustituido a veinte minutos del final, tras un partido muy gris. "Es parte del juego, el entrenador pensó que era la decisión correcta así que hay que aceptarlo", aseguró.

"Ha sido un partido muy complicado porque Escocia se defendió muy bien. Sabíamos que no iba a haber partidos fáciles porque esto es una Eurocopa y Escocia está peleando al máximo".

Ahora Inglaterra se jugará la primera posición del grupo en la última jornada contra la República Checa, en un encuentro en el que solo le valdrá ganar. "Tenemos un partido importante en pocos días y tenemos que terminar arriba. Esto es solo un punto, no lo que queríamos, pero estamos más cerca de la clasificación".