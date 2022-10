“Karim Benzema será el próximo Balón de Oro, si no lo es, tendremos que dudar de esas decisiones”

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que Karim Benzema merece el próximo Balón de Oro y afirmó que si no consigue el premio, habría que poner en duda un galardón que la temporada pasada ganó Lionel Messi.

El técnico del conjunto azulón se enfrentará al delantero francés el próximo sábado en el Coliseum Alfonso Pérez. Será uno de los jugadores más importantes del Real Madrid al que tendrá que frenar, aunque dejó claro que el equipo de Ancelotti tiene muchas más armas clave. Aún así, alabó a la figura de Benzema.

"Benzemá será el próximo Balón de Oro y, si no lo es, tendremos que empezar a dudar sobre las decisiones del Balón de Oro. Los equipos que ganan 'Champions', sus jugadores tienen opciones y Karim lo hace todo. Pero no vamos a hacer solo el partido de Benzema. Hay muchos partidos dentro del partido, pero lógicamente es un jugador que influye mucho en todo lo que ocurre en el Real Madrid", señaló.

Quique aseguró que el Getafe siempre afronta cada partido con "ilusión" y dejó claro que un resultado no afecta al siguiente encuentro. En este caso, el Real Madrid llegará a la cita con un empate en el Bernabéu frente a Osasuna (1-1) y el conjunto azulón con una derrota en su estadio ante el Valladolid (2-3)

"Siempre afrontamos cada partido con ilusión. Un partido no afecta al siguiente. Es un ambiente pomposo jugar contra el Real Madrid, genera atención. Es importante que tengamos los niveles de atención muy altos. Mucha seriedad, tres puntos y con la idea de colocarnos en la zona de la tabla en la que queremos estar. Hay que intentar corregir cosas de otros partidos", declaró.

Además, alabó la política institucional del Real Madrid respecto a la confección de su plantilla en los últimos años. Para Quique, el club presidido por Florentino Pérez "anda equilibrado" en sus decisiones y "acertado" a la hora de componer sus equipos en las temporadas pasadas.

"No es casualidad cuando los equipos ganan tantas competiciones y tan importantes como hace el Real Madrid. Tienen un gran equilibrio entre juventud y jugadores expertos, tienen energía, que es fundamental en el fútbol de hoy en día y la calidad se da por sentada en un equipo como el Real Madrid. Más allá de lo que todos conocemos, que todos sabemos que vienen haciendo la diferencia en los últimos años, la idea de hacer un equipo dentro de un club grande, es lo más acertado. En eso tiene mucho que ver el entrenador (Carlo Ancelotti)".

Asimismo, indicó que el Getafe siempre anda con la idea de crecer "como equipo" y partido a partido y, por eso, siempre prueba y ensaya cosas diferentes para intentar acercarse a una perfección que no existe.

"Intentamos corregirnos de forma que lo que demos a los aficionados sea lo más cercano casi a lo que ellos quieren ver. Trabajamos en ese sentido y dentro de eso trabajamos con unos jugadores, con otros, con un sistema, con otros y vamos viendo que es lo que podemos adaptar más al siguiente partido. Luego, son muchas las situaciones que entran en el juego una vez que la pelota echa a rodar. Intentamos analizar el partido lo mejor posible para tener una mejor respuesta"

Cuestionado por los jugadores que pueden ser duda para llegar al partido ante el Real Madrid por lesión (Nemanja Maksimovic, Cristian Portugués "Portu", Jaime Seoane y Mauro Arambarri), no solucionó el enigma.

"No sabemos cómo van a llegar todavía. Están en evolución. Esperaremos a mañana y tendremos la respuesta definitiva para saber qué jugadores pueden entrar en convocatoria", dijo.

Además, dio las gracias a su afición por su apoyo la temporada pasada. Resaltó que fueron "fundamentales para salir adelante y mantener la categoría" y reconoció que su hinchada espera que el Getafe de lo mejor que tenga para hacer un buen curso.

"Trabajamos a destajo. Cuando nos equivocamos lo lamentamos por ellos. Afecta al resultado y a su animo. Ojalá puedan estar con nosotros toda la temporada. Les necesitamos si queremos dar otro paso más para afrontar una Liga diferente a la pasada. Les vamos a necesitar", indicó.

"Cuando analizo los partidos y me pongo de modo artesanal con mi flexo, despacho y ordenador con imágenes, a veces sonrío porque encuentro claves y pistas para hacer partidos mejores. A veces sale y otras no. Es una ilusión a la que me enfrento para ganar, no por empatar. Competir y competir y ganar y volver a ganar, esa es la ilusión", concluyó.