Karim Benzema y una incómoda pregunta sobre su selección "No te puedo hablar más de Francia"

El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, no quiso valorar lo ocurrido con Francia durante el Mundial al asegurar que ya forma parte de un "pasado, complicado", pero que se centra "en el partido de mañana", en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona.

"Lo que pasó, ya está. Lo más importante es el partido de mañana. Estoy listo. Me enfoco en el partido de mañana y el resto es pasado, complicado, pero ya está. Estoy enfocado en mi papel", dijo en rueda de prensa.

"Ese no es el tema de mañana, lo siento; no te puedo hablar más de Francia y del Mundial. Si me preguntas del partido de mañana te puedo responder, de lo otro, no", añadió.

"Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tuve varias lesiones y necesitaba el tiempo para regresar. Estoy en buen camino, en una forma muy buena. Me siento muy bien", completó.

"Eso es... no miro las cosas así. Sé lo que hago y lo que representa el Real Madrid para mí. Nunca voy a dejar a mi club por otras cosas. Estaba lesionado y yo quería jugar los partidos para ayudar a mi equipo", dijo sobre las críticas hacia su figura tras una primera mitad de la temporada en la que apenas participó con el equipo.

Un Benzema que comentó como está su relación con Cristiano Ronaldo, quien visitó el entrenamiento del Real Madrid ayer viernes y no se publicó ninguna foto de ambos.

"No necesitamos una foto para decir que somos amigos. Eso es de Instagram, Twitter... yo no necesito eso. Estuvo en el entrenamiento, pero no tuvimos mucho tiempo. Ojalá pueda verle mañana para hablar con él", explicó.

Además, valoró que la gente de Arabia Saudí les apoye.

"Arabia Saudí es un país muy bonito. Todos los que viven aquí están muy contentos de que estemos aquí y ojala mañana podemos ganar un trofeo importante para nosotros", declaró.

Cabe recordar que el actual ganador del Balón de Oro, no pudo disputar el Mundial de Qatar con su selección debido a una lesión, aunque no fue reemplazado en la lista del entrenador Didier Deschamps e incluso se planteó la posibilidad de que el 'el gato' podría haber estado en la final frente a la Argentina, en la que los galos cayeron por penales tras igualar 3-3 en los 120 minutos.

Así mismo, Benzema fue el gran ausente en Rusia 2018, donde su país se coronó campeón mundial.