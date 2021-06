Al centrocampista belga Kevin de Bruyne, que en sus primeros 45 minutos de la Eurocopa se convirtió en el revulsivo de la remontada de Bélgica sobre Dinamarca (1-2), le agrada que su nombre suene como candidato al Balón de Oro, pero afirma que escapa a su control y él sólo puede dedicarse a jugar bien al fútbol.

"No tengo control sobre ello. Intento ser el mejor jugador que puedo. Luego, tengo mucha suerte de no tener que elegir, hay muy buenos jugadores. Me enorgullece que la gente me considere uno de los posibles ganadores al Balón del Oro. Quiere decir que estoy entre los mejores jugadores del mundo y es para lo que he trabajado toda mi vida", dijo De Bruyne este sábado en rueda de prensa.

El capitán del Manchester City, que dio una brillante asistencia en el 1-1 frente a Dinamarca antes de anotar el 1-2 de la victoria, ha sido elegido mejor jugador de la temporada en la "Premier" y fue finalista de la Liga de Campeones.

De Bruyne sonrió cuando este sábado en la concentración de Bélgica en Tubize, a las afueras de Bruselas, le preguntaron cómo es posible que piense tan rápido, y respondió lo mejor que pudo.

"No lo sé, no tengo ni idea. En los entrenamientos intento reconocer situaciones lo más rápido posible. Cuanto mejor sepas dónde están tus compañeros y tus oponentes más opciones tienes", dijo.

Respecto a su actuación frente a los daneses, De Bruyne, de 29 años, explicó que se limitó a cumplir con su cometido.

"Hice mi trabajo", dijo el centrocampista del Manchester City, quien explicó que se propuso "dar confianza al equipo y una buena circulación de balón y el equipo respondió".

OBJETIVO: GANAR LA EUROCOPA

"Nunca he dudado de mi calidad ni de la de mi equipo. Sé que los rivales son buenos" pero "lo más importante somos nosotros. Si jugamos bien, si hacemos nuestro trabajo, tentemos opciones de ganar", agregó.

El siete de Bélgica indicó que el objetivo de la selección que dirige Roberto Martínez es llegar tan lejos como puedan, con la idea de conquistar la Eurocopa.

"Tan lejos como podamos. Es difícil decirlo. Depende de contra quién nos enfrentemos. El objetivo es ganar", dijo De Bruyne, que subrayó que "un torneo se decide en momentos. Eso lo sabemos como jugadores. Todo tiene que salir perfecto".

MUCHOS FAVORITOS, ITALIA LA MEJOR

Preguntado por los equipos a los que ve favoritos para llevarse el torneo, De Bruyne dijo que los "grandes equipos" tiene todos opciones.

"Hay al menos ocho equipos que pueden ganar este campeonato. No va a ser fácil", dijo el jugador del City, que agregó que "si tuviera que elegir uno, Italia ha sido el más impresionante por ahora", tras ganar con solvencia contra Turquía (0-3) y contra Suiza (3-0).

COLOCACIÓN CON HAZARD

A Bélgica, clasificada para octavos de final, le basta un empate contra Finlandia el lunes en San Petersburgo para ser primera del Grupo B.

Según avanzó Roberto Martínez, De Bruyne estará en el once inicial, al igual que el capitán de Bélgica, Eden Hazard, que llega tras dos años plagados de lesiones y en esta Eurocopa, por ahora sólo ha jugado algunos minutos al final de las segundas partes para coger ritmo.

Con Hazard en el campo, que juega algo más adelantado que De Bruyne, el del City dijo que probablemente retrasará un poco su posición respecto al papel de "falso nueve" que desempeñó en la victoria contra Dinamarca.

"Depende del rival. Jugaría un poco más atrás, sería lo lógico (...). Todo depende de lo que vea el entrenador en ese momento pero sí, definitivamente lo veo como una posibilidad", concluyó.