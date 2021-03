En las últimas horas volvió a salir a la palestra el nombre del técnico Jorge Luis Pinto y su tiempo al frente de la Selección de Costa Rica, con la que hizo una histórica presentación en el Mundial de Brasil 2014. Y esto, porque en el país centroamericano se adelanta un proceso judicial, en el que las partes son la que integran los futbolistas Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz, por un lado; y exdirectivos de la Federación de ese país, por el otro.

Así, Eduardo Li, expresidente de la Federación de fútbol de Costa Rica, se refirió a algunos aspectos ocultos durante ese proceso del entrenador colombiano.

"Me extrañó muchísimo porque era una cláusula de confidencialidad que especificaba que si el entrenador (Pinto) perdía tres partidos, se le despedía (…) Me golpea la mesa Keylor Navas y me dijo ‘bueno, entonces perdemos tres partidos seguidos”, indicó el otrora dirigente deportivo.

Cabe señalar que, según el medio 'Aquí Columbia', "el caso se remonta al 2018 cuando el exfederativo Adrián Gutiérrez dijo en las emisoras Columbia y Monumental que los jugadores amenazaron con dejarse perder partidos si después del Mundial 2014 el entrenador Pinto continuaba al frente del equipo".

En ese mismo proceso, el entrenador santandereano fue citado a declarar este martes.

Cabe indicar, que Rafael Vargas, otro exdirectivo, también comentó en su llamada al juicio que "en la Selección era un tema difícil lo interno, por las dificultades en relaciones interpersonales que Jorge Luis tenía. Eduardo Li me dijo que algunos jugadores no seguirían en la Sele si don Jorge Luis seguía y que pondrían en peligro los resultados. Eso nos sorprendió".