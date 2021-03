Keylor Navas no sintió apoyo en el Real Madrid: "Una parte del club no creía totalmente en mí"

El arquero del PSG , Keylor Navas , dio una entrevista a la revista oficial del club francés y reveló algunas de sus sensaciones de su paso por el Real Madrid y comparaciones de su entorno entre estos dos grandes clubes.

Al Real Madrid llegó, en el 2014, y disputó cinco temporadas, en las que consiguió 12 títulos. Sin embargo, en el 2019, decidió partir hacía el PSG, luego de disputar el puesto de arquero con Thibaut Courtois, durante una temporada.

En su primera temporada con el PSG, logró conseguir cuatro trofeos a nivel nacional, y llevar al equipo de la capital francesa, a su primera final de la Champions League.

Acá unos apartados de la entrevista:

*Las principales diferencias entre su estancia en Madrid y el PSG

"Son dos grandes equipos que intentan ambos entrar en la historia. Cuando he llegado a París he sentido el cariño del club, me han recibido increíblemente bien y eso es importante para mí".

*Si piensa que se reconoce más su talento en Francia que en España

"Sí, siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí. Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido".

*El relevo de Iker en el Madrid

"No intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia".

