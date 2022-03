Kieran Trippier sobre Diego Simeone: “Me llamaba cuando estaba durmiendo, es una obsesión”

Kieran Trippier, exjugador del Atlético de Madrid y actualmente en la filas del Newcastle United, habló sobre su experiencia con Diego 'Cholo' Simeone como entrenador y comentó que "era pura emoción".

"Me ha llamado cuando estaba durmiendo, para hablarme de cosas que podría haber hecho mejor durante el partido jugado. También mensajes de texto. Es una obsesión. Lo que se ve en la banda en los partidos es igual cada día de entrenamiento. Es increíble", dijo Trippier en una entrevista en 'BBC Radio 5 Live'.

"He tenido la suerte de haber trabajado con él porque he aprendido mucho. No le importa lo bueno que seas o lo grande que sea tu nombre, debes correr y si no trabajas duro, te sustituirá", añadió.

El defensa inglés tras resaltar su dureza, tampoco escatimó elogios hacia el que hasta hace poco tiempo fue su entrenador.

"Lo admiro. Todo el mundo lo respeta porque respeta a sus jugadores, tiene mucha confianza en sus jugadores. Trabajó conmigo muchas horas y todo eso me ha hecho madurar como persona. Simeone ha tenido un impacto enorme en mí", finalizó Kieran Trippier.