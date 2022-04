El presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria (Oviedo, 1986), considera que Kylian Mbappé , "con sus aceleraciones, tan fundamentales en el fútbol moderno, marca las diferencias".

El joven dirigente español no es ajeno al debate que existe en Francia alrededor del futuro de Mbappé y no se pronuncia sobre si debería continuar o no en el París Saint-Germain. "Son decisiones individuales de cada uno y todo es respetable cuando uno toma las decisiones con lógica", señala.

En una entrevista con la Agencia EFE en su despacho en la sede del club marsellés, Longoria destaca al delantero francés junto al noruego Erling Haaland y al serbio Dusan Vlahovic como exponentes de una nueva generación de jugadores que aspiran al trono individual del fútbol. Cree que esta nueva hornada "tiene un poco menos de talento" que las anteriores, pero que son jugadores, en cambio, "más modernos, físicos, poderosos".

Aunque aún no sabe lo que es enfrentarse a Haaland con los clubes en los que ha trabajado, resalta del delantero del Borussia Dortmund que "es alguien que se impone" en el terreno de juego. Y también ve un potencial increíble en Vlahovic, como demuestra el hecho de que el Juventus de Turín haya acometido "un traspaso superando los 70 millones de euros en un momento de dificultad" económica.

Longoria cree que la "capacidad atlética" que tienen estos delanteros "va a marcar diferencias en el próximo ciclo del fútbol" porque "el físico, las aceleraciones y esta serie de características más adaptadas al deporte moderno van a dominar sobre el talento".