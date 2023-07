Kylian Mbappé es blanco de críticas: "Es una vergüenza que se comporte así con el PSG"

La situación futura de Kylian Mbappé aún permanece incierta. El jugador continúa firme en su decisión de no extender su contrato más allá de 2024 con el PSG, lo cual ha llevado al club parisino a establecer un ultimátum, advirtiéndole que, si no renueva, deberá abandonar el equipo durante este verano. Se espera que en los próximos días se resuelva definitivamente este asunto, ya que el PSG desea conocer lo antes posible si podrá contar con el talentoso delantero francés en la próxima temporada, o si deberá comenzar a planificar su plantilla sin su presencia, tal como están haciendo en la actualidad.

La situación de Mbappé es tema de conversación general y recientemente, el exfutbolista Di Canio, quien jugó para Lazio y West Ham, ha expresado duras críticas hacia el jugador en una entrevista en 'Sky Sport', para Italia. “Es una vergüenza que Mbappé se comporte así con el PSG después de ganar entre 200 y 300 millones de euros, aunque para no ser hipócrita, todo el mundo intenta ganar más. Luego están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso”, comentó.

El exfutbolista de nacionalidad italiana no mostró reservas al expresar su opinión completa sobre el futbolista francés. “Podemos juzgar los errores del PSG, pero, lo digo abiertamente, Mbappé es un indecente. Indecente, eso es lo que es. Se aprovechó de esta situación hace un año y ahora está haciendo lo mismo, amenazando con irse gratis el próximo para llevarse millones en el Real Madrid. El PSG se ha puesto en esta situación porque le mimaron, ahora debe limitar el daño y tomar una decisión”, culminó el exdelantero.

¿Quién es Paolo Di Canio?

Paolo Di Canio criticó a Kylian Mbappé "es un incedente", comentó Foto: AFP

Paolo Di Canio es un exfutbolista italiano nacido el 9 de julio de 1968 en Roma, Italia. Di Canio comenzó su carrera profesional en el Ternana en 1985 y luego se trasladó al Lazio en 1989, donde tuvo un exitoso paso y se convirtió en un ídolo para los aficionados.

En 1994, Di Canio se unió al AC Milan, pero no logró tener el mismo impacto que en el Lazio. Después de un breve período en el Celtic FC de Escocia, regresó a Italia para jugar en el AC Milan y en el Napoli.

Sin embargo, fue en la Premier League de Inglaterra donde Di Canio se hizo más famoso. En 1999, se unió al Sheffield Wednesday y luego fue transferido al West Ham United en 1999, donde se ganó el corazón de los aficionados con su estilo de juego y goles espectaculares. Durante su tiempo en el West Ham, Di Canio fue reconocido como uno de los mejores delanteros de la liga.

Después de dejar el West Ham en 2003, Di Canio jugó brevemente en el Charlton Athletic antes de retirarse del fútbol profesional en 2008. Desde entonces, ha incursionado en la carrera de entrenador, dirigiendo equipos como Swindon Town y Sunderland.