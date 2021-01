Kylian Mbappé: “Estoy pensando lo que quiero hacer, si renuevo con PSG es por muchos años”

Kylian Mbappé es ya toda una estrella del fútbol mundial, está en las filas del PSG , pero su futuro podría estar en otro equipo.

Kylian Mbappé nunca falla: anotó el 1-0 del PSG sobre Montpellier, en la liga de Francia

De hecho, este viernes tras la victoria sobre el Montpellier, le preguntaron al joven sobre este tema.

“Estamos discutiendo con el club, la verdad estoy en un periodo de reflexión para pensar dónde quiero estar, porque si yo renuevo será para estar muchos años”; dijo de entrada.

“Vienes en Mercedes Benz y llevas un Rólex, pero ¿cuántos partidos has jugado con Liverpool?"

Además, Mbappé agregó señalando que “pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho, pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato”.

Publicidad

El Real Madrid es el equipo que más se perfila para fichar al delantero francés en caso de que decida salir del PSG.