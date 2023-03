Kylian Mbappé fracasa nuevamente en Champions con el PSG y vuelve a sonar de nuevo para Real Madrid

Culminado el encuentro entre el Bayern Múnich y el PSG que dejó a los parisinos eliminados de los octavos de los octavos de final de la Liga de Campeones , uno de los grandes referentes de los franceses: Kylian Mbappé , se manifestó frente a los medios de comunicación sobre la derrota y su futuro, dejando abierta la posibilidad de un posible arribo al Real Madrid.

En una temporada en la que el conjunto dirigido por Christophe Galtier ha quedado eliminado de la Copa de Francia y la Champions, los objetivos de campeonato se centran únicamente en la liga local, donde actualmente son primeros en la tabla de posiciones con 63 unidades, a 8 del segundo Olympique Marsella.

Al parecer la caída frente a los ‘bávaros’ no influyó en las metas durante esta campaña para Kylian Mbappé, sin embargo, su continuidad en los parisinos al terminar la temporada sí, pues nuevamente se ha puesto la posibilidad de su llegada al Real Madrid.

Minutos después del partido contra el Bayern, el jugador francés se refirió a la prensa acerca de lo que sería su futuro deportivo, no cerrándole las puertas al conjunto blanco: “¿Si me replanteo mi futuro? No. Estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga y después veremos”,

“Todos estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato”, concluyó Kylian Mbappé.

Cabe resaltar que el francés estuvo a poco de llegar al conjunto ‘merengue’ en el mercado de verano pasado, pero al final terminó declinando por la millonaria oferta que puso sobre la mesa el PSG, hecho que no cayó muy bien en el entorno madrileño.

“Todo el mundo sabe que quise salir el verano pasado y era la mejor decisión posible en ese momento, pero creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual”, fue la justificación del francés una vez anunció su rechazo a la propuesta del Real Madrid por alargar su contrato con el equipo parisino.

Según informaciones del medio deportivo ‘SPORT’, se estima que el Real Madrid está dispuesto a ofrecer 220 millones de euros el próximo verano para hacerse con los derechos del jugador de 24 años, pero Mbappé no es el objetivo prioritario en estos momentos. El club blanco quiere a Bellingham y se centra en fichar al inglés. Y en 2024 abordaría el fichaje del francés si éste se aviene a razones sin las prebendas que tiene en París ni las exigencias que impuso para continuar.