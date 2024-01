Kylian Mbappé hizo de las suyas: se sacó a un rival, lo tiraron de la camiseta y se formó la pelea

Kylian Mbappé volvió a ser tendencia , esta vez, no por un gol, sino por una tremenda jugada que dejó sorprendido a varios y molestó a otros en partido por la jornada 19 de la Ligue One de Francia contra el Stade Brestois.

Cerca del minuto 53, el talentoso atacante recibió el esférico y, como acostumbra, tiró hacia adelante sin medir palabra. Claramente, los rivales empezaron una férrea marca contra el futbolista del PSG, pero él con su talento fue superior a los demás. De hecho, al mediocampista Pierre Lees-Melou le terminó haciendo un caño impresionante, tan impresionante, que lo terminó dejando por los suelos y sin opción de frenar el ataque que estaba proponiendo Mbappé.

Sin embargo, Kenny Lala, no se tomó dicha acción de la mejor manera y terminó por agarrar 'Kiky' por la camiseta, tirarlo fuerte y botarlo al piso para que no continuara su carrera en velocidad. Debido a la vehemencia de la acción, 'Donatello' se levantó muy furioso y le increpó a Lala de una fuerte manera. El lateral del Brestois obviamente no se dejó y también le dijo algunas cosas no tan buenas a su contrincante.

Kylian Mbappé termina en el suelo luego de forcejear con Kenny Lala Foto: AFP

De manera casi que inmediata llegó el árbitro del encuentro quien puso los 'puntos sobre las íes' y terminó sacando las tarjetas pertinentes para calmar la situación. No obstante, Kenny Lala, luego de la intervención del réferi, continuó increpándole a Kylian Mbappé continuamente, pero el atacante, simplemente, no le puso mayor atención a lo que estaba ocurriendo y decidió continuar con el partido como si nada hubiese pasado.

Publicidad

Aquí la acción:

¡¡SE LO QUISO LLEVAR A LA CASA!! Lala lo revoleó de la camiseta a Mbappé y se picó todo en París.



📺 Mirá la #Ligue1 por #StarPlusLA pic.twitter.com/mGhOn6z3Z8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2024

Finalmente, el PSG, de Kylian Mbappé, y el Stade Brestois, de Pierre Lees-Melou y Kenny Lala, terminaron empatando con un marcador de 2-2 y ninguno de los mencionados logró anotar en el mencionado encuentro.

Bradley Barcola terminó por ser expulsado al minuto 90+4 cuando el árbitro ya se disponía a pitar el final del partido.