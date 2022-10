Kylian Mbappé, protagonista de una polémica: la 'picante' historia en Instagram que causó revuelo

Este sábado, Paris Saint Germain no pasó del empate frente a un Reims que se ubicaba en la casilla 17 de la tabla de posiciones de la Liga Francesa. Sin Messi y con Neymar desde el banquillo, no logró quedarse con los tres puntos.

Luego del 'amargo' empate para los parisinos, su máxima figura, Kylian Mbappé , habría señalado a su director técnico, Cristophe Galtier, como el responsable del resultado y el juego del equipo.

Publicidad

En una historia de Instagram, el astro francés publicó la frase: "Empate, reunión el martes" y le añadió los hashtags 'IcicestParis' (Esto es París) y PivotGang (Pandilla Pivote). Para los medios europeos, este último sería la pieza clave que señalaría a Galtier.

El pasado mes de septiembre, Mbappé en unas declaraciones post partido con la Selección de Francia, dijo que se sentía más cómodo en el combinado 'galo', gracias a la presencia de Olivier Giroud como '9' para poder correr al espacio por los costados. Y por el contrario, remarcó que en el PSG le exigían hacer el pivote.

No obstante, la culpa no sería de Galtier, ya que el entrenador sí le habría pedido a las directivas parisinas un delantero de 'raza' para tener variantes ofensivas; sin embargo, no lo complacieron al extécnico del Niza.

La publicación de Mbappé no le vendría bien al ambiente del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que el atacante de 23 años exigió participar en tomas de decisiones en el club cuando renovó por tres temporadas más.

Publicidad

¿Cómo ha sido el rendimiento de Kylian Mbappé desde la llega de Cristophe Galtier?

A pesar de la falta de un delantero '9' y de que Mbappé se siente atado a esa función, los números del canterano del Mónaco, desde la llegada de Galtier, no son para nada malos: 11 goles en 12 partidos.

Los números de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain?

El jugador francés llegó al club de la capital en 2017 y a partir de allí no ha parado de enviar balones al fondo de la red:182 goles en 229 partidos. De ese total, 127 tantos han hecho merecedor a Mbappé de ser el máximo goleador de la liga francesa durante cuatro temporadas consecutivas (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22)

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Paris Saint Germain?



El próximo juego del PSG será este martes 11 de octubre cuando reciba al Benfica por la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League.