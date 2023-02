Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos, previo al crucial duelo con Bayern Múnich en Champions

El delantero del París SG , Kylian Mbappé , volvió a entrenar este domingo según varios medios deportivos franceses, que se muestran optimistas sobre su presencia el martes contra el Bayern en la Champions League, tras una lesión producida el 1 de febrero que debía dejarle fuera del campo durante tres semanas.

El atacante de 24 años participó en parte de la sesión colectiva con los jugadores poco o nada utilizados el sábado en Mónaco (derrota 3-1), realizando ejercicios individuales e incluso disparando a puerta, según el diario L'Équipe, una información confirmada por RMC Sports.

Los dos medios de comunicación mencionaron la posibilidad de que el francés estuviera presente en la convocatoria el martes en la ida de octavos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich en París.

Al preguntarle sobre la posibilidad de la vuelta anticipada de Mbappé, el entrenador Christophe Galtier se mostró pesimista el sábado por la noche.

"No lo creo. Sigue un protocolo de rehabilitación. Sufrió una lesión muscular. Tomaremos cero, cero, cero riesgos con Kylian", dijo el técnico francés.

Mbappé sufrió una lesión del muslo izquierdo en el partido de Ligue 1 el 1 de febrero en Montpellier, y el club había calculado que estaría ausente tres semanas.

El entrenador del Bayern cuestionó la comunicación del PSG, y no descartó la posibilidad de que fuese un farol.

"No creo que se ausente. No sé lo que tiene, lo que pone en la página web no es muy claro. Me preparo para el partido como si fuera a jugar", explicó Julian Nagelsmann a principios de febrero.

Por su parte, Lionel Messi sufre un problema en los isquios, aunque tiene previsto volver a entrenarse este lunes con el resto de sus compañeros pensando ya en lo que será el duelo contra el conjunto 'Bávaro', el reencuentro del astro argentino con el Bayern, por primera vez después de aquella pesadilla del 2-8 con el Barcelona, es la cita más relevante para el campeón francés al que se le han atragantado los últimos choques frente al club alemán.

Tres de los últimos cuatro encuentros entre ambos han acabado con éxito germano. Sobresale, especialmente, la final del 2020, en Lisboa, la temporada de la pandemia, cuando el Bayern se apuntó el título con el gol del francés Kingsley Coman en la final. Fue la última vez que el PSG estuvo tan cerca del éxito en la Champions.

Un año después, el equipo galo se tomó la revancha al superar en los cuartos de final a su rival. Mbappe lideró al PSG en Múnich donde ganó por 2-3. Aunque perdió en la vuelta (0-1), consiguió avanzar en el torneo y dejar fuera al campeón.

En lo que va de Liga de Campeones el París Saint Germain no ha cumplido las expectativas generadas. No pudo ser campeón de su grupo y quedó abocado al segundo lugar, por detrás del Benfica. El sorteo le condenó a un choque de trenes frente el Bayern, reforzado en el mercado de invierno con el lateral Joao Cancelo, procedente del Manchester City.