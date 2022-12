Kylian Mbappé se despidió de Mónaco citando al novelista francés Albert Camus

El delantero, que ahora es jugador de PSG, salió a defenderse de las críticas de los aficionados de su anterior club. Camus fue un escritor muy reconocido en Francia.

"La verdad es esta, los amo", escribió este lunes el nuevo fichaje del París Saint-Germain, Kylian Mbappé en una carta, en la que cita a Albert Camus, dirigida a los aficionados del Mónaco, que le han reprochado que fichara por el gran rival por el título francés.

Publicidad

Mbappé, de 18 años, publicó sobre su cuenta de la red social Twitter un comunicado en el que cita al pensador francés Albert Camus: "La verdad, como la luz, ciega. La mentira, al contrario, es un bello crepúsculo que realza cada objeto".

El 22 de agosto el grupo de aficionados Ultras Mónaco 1994 reprochó a Mbappé su comportamiento, así como sus pretensiones salariales, publicadas en la prensa.

Lea también: La tarde en la que Colombia venció a Brasil y que la gente ya no recuerda

"Ningún jugador vale tantos millones de euros", señaló el grupo de hinchas, añadiendo que tenía que "probar lo que ha demostrado en solo una quincena de partidos".

Publicidad

"Sé que algunos de ustedes no comprenden mi elección y que existe un sentimiento de cólera, lo entiendo", respondió Mbappé, cedido una temporada por el Mónaco al PSG con una opción de compra de 145 millones de euros (más 35 millones de bonificaciones) que se ejecutará, según los medios franceses, si el club de la capital se mantiene en Ligue 1 la próxima temporada.

"Comprendo también algunos silbidos en nuestra última vez", añadió Mbappé, sobre la derrota 6-1 ante el Marsella que siguió desde el banquillo.

Publicidad

"Debido a las falsas informaciones que han circulado a lo largo del 'culebrón Mbappé'", continuó.

Vea también: “Vamos a hacer lo más inteligente para ganar”: José Néstor Pékerman

"No he cambiado, mi entorno no ha cambiado, mis valores siguen siendo los mismos: humildad, sencillez y respeto", añadió Mbappé, que descubrió este lunes el centro de entrenamiento de su nuevo equipo en Saint-Germain-en-Laye.