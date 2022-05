Kylian Mbappé: "Siempre he hablado de fútbol, de partidos importantes, nunca de dinero"

El francés Kylian Mbappé aseguró que su elección ha sido quedarse en su país, para estar "en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG", y que "siempre" ha "hablado de fútbol y de títulos", pero "nunca de dinero".

"Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo", dijo.

En una entrevista con el diario "Marca" tras anunciar el pasado día 21 la renovación de su contrato con el PSG hasta 2025, Mbappé consideró que "es una buena decisión" y dio "las gracias a todos los aficionados del Real Madrid y a todo el club", porque le "dieron todo el amor posible".

"He pensado mucho en lo que podía hacer y en lo que puedo ser. Mi elección ha sido quedarme en mi país porque soy francés y estar en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG. Creo que es una buena decisión porque es mi decisión", afirmó.

El delantero, de 23 años, explicó que hace unos años, cuando estaba en el Mónaco, habló con el Liverpool y que ahora aunque también habló un poco con el club inglés, "pero no mucho", la decisión ha sido entre el Real Madrid y el PSG.

"Todo el mundo lo sabe: el año pasado me quería ir al Real Madrid. Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente porque soy agente libre, soy francés y sé que soy importante para el país, y cuando eres importante para el país tienes que pensar no sólo en el fútbol, sino también en tu vida", añadió.

Mbappé mantuvo que "no fue un error" viajar hace unos días a Madrid, algo que hizo por hacer un favor a su compañero Achraf, y consideró que en estos momentos "es irrespetuoso decir" que su "sueño es jugar en el Real Madrid después de firmar contrato hace solo unos días" para seguir en el PSG.

"El sueño está bien, pero hoy por hoy sólo estoy centrado en mi nuevo contrato, en el presente. Nunca sabes lo que puede pasar... Tengo tres años de contrato, pero por el momento tengo que estar concentrado en mi año en el PSG. Estoy aquí para ganar títulos, para demostrar que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz", concluyó.

¿Cuántos títulos tiene Kylian Mbappé, en el PSG?

El jugador de tan solo 23 años de edad, ya levantó dos ligas francesa, dos copa de la Liga, tres copa de Francia y tres supercopa de Francia. El gran objetivo para PSG es ganar la Champions League, torneo que nunca han obtenido en la historia.