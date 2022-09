Kylian Mbappé y la orden que le dio a uno de sus compañeros del PSG: todos los balones a él

El nombre de Kylian Mbappé ya no está relacionado únicamente con su gran rendimiento dentro del terreno de juego. Desde que el astro francés dejó al Real Madrid con 'los crespos hechos', al renovar con el PSG , mucho se ha dicho del joven talento quien ha estado envuelto en varias polémicas por su comportamiento con sus compañeros.

Y es que según revelaron diferentes medios de comunicación una de las 'jugadas' que hizo el presidente del conjunto parisino para poder retener a 'Donatello', fue otorgarle un poder en el equipo donde él podrá decidir sobre los jugadores del plantel e incluso sobre el entrenador.

Dicha información no llegó bien en el equipo y menos después de que se conociera que Mbappé habría pedido la salida de Neymar, el cual no tomó nada bien esa información y mostró su inconformismo en el terreno de juego y entrenamientos al hacer como si el '7' del PSG no existiera, ignorándolo por completo.

Todo parece indicar que es una etapa superada según reveló el entrenador del equipo de la capital de Francia, Christophe Galtier, "La relación entre Ney y Kylian es muy buena. Lo digo sinceramente. Hacen juntos los ejercicios, se les ve juntos en los calentamientos". expresó el entrenador francés.

No obstante, salió a la luz un nuevo video de Kylian Mbappé en el cual le reclama a su compañero Achraf Hakimi por no haberle dado el balón en un partido de la Liga de Francia. Según rescató la cuenta 'Fútbol Fichaje', el astro porgués cogió a su colega en el túnel del estadio y le dijo "Tenías que darme el pase '' a lo que el ex Inter le respondió "Sí, lo lamento. Lo he visto". Y ahí llegó la respuesta que sorprendió a todos, cuando el futbolista galo le volvió a recriminar, "No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases".

Mbappe: “Tenías que darme el pase”



Hakimi: “Sí, lo lamento. Lo he visto”



Mbappe: “No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases”. pic.twitter.com/68CMdvqMlv — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) September 9, 2022