Kylian Mbappé y lo que piensan los hinchas del PSG sobre su posible marcha: se iría en santa paz El futuro del talentoso jugador aún no se conoce, no obstante, los rumores del mercado lo ponen como nuevo fichaje del Real Madrid. Los aficionados del cuadro francés "no le reprochan nada" en caso de que se dé su salida.