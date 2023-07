Kylian Mbappé y Neymar, protagonistas en el cartel de promoción de la gira asiática del PSG

El París Saint-Germain (PSG) incluyó a Kylian Mbappé y Neymar, sus dos máximas estrellas, en el cartel de promoción de su gira asiática del club, que anunció hoy un nuevo partido en Corea del Sur para el próximo 3 de agosto.

La inclusión promocional de ambos jugadores sucede cuando el futuro de los dos en el club parisino no está claro, especialmente en el caso de Mbappé, al que el presidente Nasser Al-Khelaifi le dio un ultimátum hasta el 31 de julio para que decida si renueva un año más, hasta 2025, con el PSG.

El PSG viajará a Corea del Sur por primera vez en su historia el 2 y 3 de agosto para juntarse con los fanáticos de aquel país y enfrentarse a los subcampeones Jeonbuk Hyundai el 3/8 en el Busan Asiad Main Stadium. 🔜 🇰🇷 pic.twitter.com/ryQ8zgfOkK — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 21, 2023

Recordemos que son fuertes los rumores en cuanto la posibilidad de que el francés llegue este verano al Real Madrid por una cifra cercana a los 225 millones de euros. La relación con el PSG y Mbappé no es la mejor en estos momentos, el francés no quiere renovar y en caso de que decline, la entidad francesa pretende traspasarle este verano para que no se marche gratis en 2024.

Por su parte, el brasileño Neymar Jr, que se recupera de una grave lesión de tobillo sufrida a comienzos de marzo, tiene a una buena parte de la hinchada parisina en su contra, pero él mismo confirmó esta semana su intención de quedarse en el PSG, con el que tiene contrato hasta 2025.

El encuentro en Corea del Sur, organizado con motivo del fichaje parisino del prometedor surcoreano Lee Kang-in, será ante los subcampeones de la Liga de ese país, el Jeonbuk Hyundai Motors FC, en el estadio Asiad Main de Busan.

Antes, los campeones franceses disputarán tres partidos en Japón: en Osaka contra el saudí Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), ante el Cerezo Osaka (28 de julio) y contra el Inter de Milán en Tokio (1 de agosto).

