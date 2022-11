Kylian Mbappé y su fuerte confesión: pensó en dejar la Selección de Francia por insultos racistas

Kylian Mbappé será una de las figuras que podremos observar en el Mundial de Qatar 2022 que está próximo a comenzar. El crack, de 23 años, es de los titulares en la Selección de Francia que es dirigida por Didier Deschamps, si bien en la actualidad goza de 'buena fama' entre los seguidores de los 'galos', no todo fue felicidad para el número '7' del París Saint-Germain y todo se debió a un episodio que nadie quisiera vivir.

La situación por la que atravesó Mbappé Lottan se dio en la Eurocopa de 2020 en un partido contra Suiza. Allí, y luego de fallar un decisivo penalti, Kylian pensó en no continuar vistiendo los colores del combinado francés y todo por los reiterados insultos racistas. El talentoso deportista se confesó en una entrevista con 'Sports Illustrated'.

"Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente", aseguró el crack de la Selección de Francia, que es una de las favoritas en la cita orbital que dará inicio desde el próximo 20 de noviembre.

Y es que recordemos que Kylian Mbappé ha tenido una carrera ascendente, pues con sólo 19 años ya se había coronado como campeón del mundo con los 'galos' y su nombre estaba en el foco de los grandes nombres a seguir en el balompié internacional. Su talento era indiscutible. Afortunadamente, para Didier Deschamps la gran figura del PSG decidió seguir con su brillante andar en 'la france'; su gente más cercana, fue indispensable en la toma de esa decisión.

"Ésta es una nueva Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: 'Somos más fuertes que todo esto", continuó su relato el '10' en el combinado francés con la mencionada revista de 'Sports Illustrated'.

En medio de la extensa charla, el futbolista también reveló el por qué decidió continuar en las filas del París Saint-Germain, pese a que tenía grandes ofertas, entre ellas, la del Real Madrid, club que ha soñado con contar con sus servicios como deportista.

"Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo. Macron (Presidente de Francia) me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere", expresó finalmente Mbappé.