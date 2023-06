Bolivia, del DT Gustavo Costas, anunció su lista de convocados para la doble jornada de fogueo

Bolivia anunció este lunes la convocatoria de 28 jugadores, entre ellos seis legionarios que militan en clubes extranjeros, para disputar los partidos amistosos frente a las selecciones de Ecuador y Chile en este mes.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) publicó la lista de jugadores elegidos por el director técnico, el argentino Gustavo Costas, para disputar en Nueva Jersey, Estados Unidos, el amistoso frente a Ecuador el 17 de junio y recibir en la ciudad boliviana de Santa Cruz a Chile el 20 de junio.

Entre los convocados destacan seis 'legionarios', el goleador de La Verde, Marcelo Martins Moreno, que milita en el Independiente del Valle de Ecuador; el defensor Jairo Quinteros, del Zaragoza de la segunda división de España; el volante Danny Bejarano, del Lamia Fútbol Club de la Superliga de Grecia.

También el volante Boris Céspedes, del Servette Football Club Géneve de la Superliga de Suiza; Miguel Terceros, del Santos de Brasil y el delantero Fernando Nava, del Club Athlético Paranaense.

Asimismo, destacan el arquero Carlos Lampe, del Bolívar, el argentino nacionalizado boliviano Luciano Ursino, el volante Ramiro Vaca, entre otros.

De los 28 convocados, al menos 12 militan en el Bolívar, siete juegan en The Strongest, líder del torneo boliviano, dos del Wilstermann de Cochabamba, uno del Always Ready y seis en el extranjero.

La concentración comenzará el próximo 9 de junio en la ciudad de Santa Cruz y realizarán los entrenamientos hasta el 13 de junio, luego viajarán para disputar los amistosos, según la FBF.

Estos son los últimos amistosos antes de las eliminatorias para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Bolivia comenzará su andar en las clasificatorias sudamericanas en septiembre, primero como visitante ante Brasil y después recibirá en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz a la campeona del mundo Argentina.

-Los 28 convocados para los partidos ante Ecuador y Chile:

Porteros: Carlos Lampe (Bolívar), Bruno Poveda (Wilstermann), Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensas: Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Wilstermann), Jesús Sagredo (Bolívar), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Zaragoza-ESP), José Sagredo (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Diego Medina (Always Ready).

Centrocampistas: Gabriel Villamil (Bolívar), Danny Bejarano (Lamia-GRE), Álvaro Quiroga (The Strongest), Boris Céspedes (Servette-SUI), Miguel Terceros (Santos-BRA), Luciano Ursino (The Strongest), Ramiro Vaca (Bolívar), Fernando Saucedo (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle- EC), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Lucas Chávez (Bolívar), Fernando Nava (Paranaense-BRA), Jeyson Chura (The Strongest).