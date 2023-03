La Bolivia, de Gustavo Costas, ya se prepara de cara a la triple jornada de preparación en marzo

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) publicó la lista de 26 jugadores convocados por el seleccionador argentino Gustavo Costas , en el que destacan siete 'foráneos' que militan en clubes del exterior para los próximos partidos amistosos de la Verde frente a Uzbekistán y Arabia Saudita.

La Verde se medirá el próximo 24 de marzo con Uzbekistán y el día 28 enfrentará a la selección de Arabia Saudita, ambos encuentros preparatorios que se disputarán en territorio saudí.

Costas convocó a 19 jugadores de equipos locales, en especial en el Bolívar y The Strongest y siete que juegan en el exterior como el goleador Marcelo Martins Moreno del Cerro Porteño paraguayo, el defensor Leonardo Zabala y Miguel Terceros, ambos del Santos brasileño.

Asimismo Jaume Cuéllar, del Lugo español, Danny Bejarano que milita en el Lamia griego, el defensor Jairo Quinteros que juega en el Real Zaragoza español y el volante Boris Céspedes del Servette suizo.

Publicidad

Costas llamó en total a tres porteros y destaca Carlos Lampe del Bolívar, que militó en clubes como el Vélez Sarsfield o el Atlético Tucumán argentinos, convocó a nueve defensores, nueve volantes entre ellos el argentino naturalizado boliviano Luciano Ursino, llamado por primera vez a la selección, y cinco delanteros.

Además de los 26 convocados, el seleccionador también invitó a otros seis jugadores entre ellos Bruno Poveda, Eduardo Álvarez, Ervin Vaca, Miguel Ángel Villarroel, Fernando Nava que milita en el Athletico Paranaense brasileño y Daniel Ribera en el Talleres argentino.

Estos seis jugadores forman parte de la sub'20 boliviana para que sean parte de la concentración de la Verde y se de continuidad con su preparación, según el comunicado de la FBF.

Publicidad

La concentración comenzará el próximo 13 de marzo en la oriental Santa Cruz y entrenarán hasta el 18 y ese mismo día viajarán hacia Arabia Saudita.

En la lista de convocados la edad promedio es de 25 años y cuenta con 13 jugadores que tienen 23 años o menos, de acuerdo a datos difundidos por la FBF.

Los 26 jugadores elegidos por el entrenador Costas son:

Porteros: Carlos Lampe (Bolívar), Rubén Cordano (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest).

Publicidad

Defensores: Adrián Jusino (The Strongest), Jairo Quinteros (Real Zaragiza-ESP), Leonardo Zabala (Santos-BRA), José Sagredo (Bolívar), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), Daniel Medina (Always Ready), Carlos Roca (The Strongest), Marcelo Suárez (Wilstermann).

Centrocampistas: Luciano Ursino (The Strongest), Boris Céspedes (Servette.SUI), Álvaro Quiroga (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Danny Bejarano (Lamia FC-GRE), Miguel Terceros (Santos-BRA), David Ribera (Royal Pari), Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Jeyson Chura (The Strongest), Jaume Cuéllar (Lugo- ESP), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño-PAR), Lucas Chávez (Bolívar).