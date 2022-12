La Copa América 2024 busca sede: selecciones de la Concacaf intentan entrar en la 'fiesta'

El fútbol tiene los focos puestos en el Mundial de Qatar 2022, que está en su recta final. En la fase de cuartos de final hay dos selecciones sudamericanas como son el caso de Argentina y Brasil, combinados que después que finalice el torneo en tierras cataríes se centrarán en las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo y también en la Copa América, que tiene como fecha el 2024.

En primera instancia, Ecuador era la sede de la Copa América, no obstante, decidió renunciar a organizar el certamen por motivos totalmente válidos, así lo relató Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

"No estamos en a capacidad de organizar la Copa América. Hoy nuestro país debe concentrar sus recursos en enfrentar la difícil problemática que nos preocupa a todos y que es prioritaria. Hay cosas más importantes que el fútbol", fueron las palabras.

Al conocerse la renuncia por parte de Ecuador, países como Colombia y Bolivia dieron un paso hacia adelante en pro de quedarse con la sede de la Copa América del 2023. Sin embargo, pese al gran entusiasmo y el deseo de 'cafeteros' y bolivianos con adjudicarse el torneo, desde México informaron que hay dos naciones en contienda que también lucharán por el certamen y que ya tendrían todo hablado con la Conmebol.

Informa 'Fox Sports México' que los dirigentes de las federaciones de Estados Unidos y Canadá comenzaron diálogos y contactos con la Confederación Sudamericana de Fútbol para solicitar la sede del máximo torneo de selecciones de Sudamérica. Dicha petición generó indignación, puesto que recordemos que tanto Canadá como Estados Unidos organizarán conjuntamente con México el Mundial del 2026.

"Importantes dirigentes de la Conmebol, 'off the record', nos dijeron que no tienen ningún inconveniente en comenzar a dialogar el año próximo para tener a Estados Unidos y Canadá como invitados para la Copa América 2024", así reveló el periodista Ignacio Suárez, más conocido como 'El Fantasma' en el programa 'La Última Palabra', de 'Fox Sports México'.

A raíz de esta noticia por parte del comunicador, sus compañeros de mesa no dudaron en afirmar que la Conmebol podría aceptar entablar conversaciones con Estados Unidos. Recordemos que ninguno de estos países jugará Eliminatorias de Concacaf y ahí estaría la urgencia para disputar alguna competencia internacional que los ayude a estar en las óptimas condiciones. México, obviamente, también quiere entrar en la pelea.

🇲🇽❌ "AQUÍ HAY GENTE DE LA MLS, DE LA FEDERACIÓN DE CANADÁ Y NINGÚN DIRECTIVO MEXICANO"



A finales de Enero, Estados Unidos y Canadá empezarán negociaciones para jugar la Copa América 2024 🏆



🤦‍♂️ OTRA VEZ ESTÁN UN PASO ADELANTE DE MÉXICO @fantasmasuarez#LUP pic.twitter.com/znGpnJo7tE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 5, 2022