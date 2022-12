La Copa Mundial de Fútbol Playa, desde este jueves por el Canal Caracol  HD2

El evento organizado por la Fifa se desarrollará en Bahamas, entre este 27 de abril y el 7 de mayo. Portugal defiende el título.

Desde este jueves, la señal del Canal Caracol HD2 le trae las emociones de la novena edición de la Copa Mundial de Fútbol Playa, que se disputa en Bahamas con la participación de 16 países, entre los que se destacan Portugal (actual campeón), Brasil, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Senegal.

El juego inaugural, que será entre los conjuntos de Irán y México, se podrá vivir desde las 2:30 p.m., seguido por los otros tres compromisos de la jornada entre Ecuador vs. Senegal (4:00 p.m.), Nigeria vs. Italia (5:30 p.m.) y Bahamas vs. Suiza (7:00 p.m.).

El torneo está organizado en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno (A, B, C y D). Los dos primeros de cada grupo pasarán a los cuartos de final.

Resto de la programación de la primera fase

Viernes 28 de abril

Japón vs. Polonia (2:30 p.m.)

Portugal vs. Panamá (4:00 p.m.)

Brasil vs. Tahití (5:30 p.m.)

Emiratos Árabes Unidos vs. Paraguay (7:00 p.m.)

Sábado 29 de abril

Italia vs. Irán (2:30 p.m.)

Suiza vs. Ecuador (4:00 p.m.)

México vs. Nigeria (5:30 p.m.)

Senegal vs. Bahamas (7:00 p.m.)

Domingo 30 de abril

Tahití vs. Japón (2:30 p.m.)

Paraguay vs. Portugal (4:00 p.m.)

Polonia vs. Brasil (5:30 p.m.)

Panamá vs. Emiratos Árabes Unidos (7:00 p.m.)

Lunes 1 de mayo

Italia vs. México (2:30 p.m.)

Suiza vs. Senegal (4:00 p.m.)

Nigeria vs. Irán (5:30 p.m.)

Bahamas vs. Ecuador (7:00 p.m.)

Martes 2 de mayo

Tahití vs. Polonia (2:30 p.m.)

Paraguay vs. Panamá (4:00 p.m.)

Brasil vs. Japón (5:30 p.m.)

Emiratos Árabes Unidos vs. Portugal (7:00 p.m.)