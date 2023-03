La decisión de Lionel Messi para su futuro, tras fracaso de PSG en Champions League

Esta semana se terminó el sueño de la Champions League para el PSG. Luego de este nuevo fracaso que sufrió el conjunto parisino, que se ha caracterizado por formar una de las mejores plantillas del mundo con nombres de la talla de Kylian Mbappé, Neymar Jr. y Lionel Messi, el tema que ronda en las toldas del conjunto francés es la continuidad de sus figuras, entre las cuales aparece el astro argentino, quien culmina su contrato el 30 de junio.

Si bien los focos apuntaron en gran medida a la 'Pulga' que una vez más se quedó con las manos vacías en la Liga de Campeones, y fue responsabilizado por no haber logrado pasar de los octavos de final, 'Leo' estaría considerando seguir luchando en la élite del balompié, por lo menos una temporada más, según indican en la prensa internacional.

A pesar de que aún no ha llegado a un acuerdo para firmar su renovación con el PSG, se dice que su preferencia estaría en permanecer en el conjunto de la capital de Francia. "La foto fija a día de hoy dibuja una situación en la que tiene claro que desea seguir al menos un año en el fútbol de élite, es decir, el europeo, y en el que el PSG sigue siendo su primera opción a pesar del fiasco europeo", expresó 'Mundo Deportivo'.

Asimismo, anunciaron que si bien se ha sondeado un posible cambio de aires a la MLS, o incluso su regreso a Argentina, este sería un tema descartado para Messi. "'Leo' no se ha planteado bajar un escalón competitivo y recalar en ligas menores, a pesar de las continuas informaciones y rumores que lo vinculan con el Inter Miami, el fútbol de Arabia Saudita (donde ya juega Cristiano Ronaldo) o incluso el Newell’s Old Boys argentino de su ciudad natal, Rosario", agregaron en el medio citado.

Por último, se refirieron a la posibilidad latente que existe del anhelado regreso del astro argentino al Barcelona: "el Barça, asociado también a Messi por la voluntad no escondida de Joan Laporta de recuperarlo, tras no renovarle de forma inesperada para el crack el verano de 2021, aparece como un aspirante a fichar a 'Leo', pero más a nivel de ilusión que de realidades tangibles", concluyeron.

Por lo pronto no hay nada decidido y se espera que en los próximos meses, antes de culminar su contrato, pueda definir cuál será su devenir, eso sí, de no ser el PSG o el Barcelona, su próximo destino podría ser la Premier League, que adoptaría al actual ganador del premio 'The Best'.