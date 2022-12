La Eliminatoria de la Conmebol y el calendario que resta en este 2017

Desde el próximo jueves y hasta el mes de octubre se jugarán los partidos clave para los seleccionados de nuestro continente, en busca de clasificar al Mundial de Rusia-2018.

En lo que resta de Eliminatorias se conocerán las Selecciones que harán parte de los cuatro clasificados a la Copa del Mundo 2018.

Además se sabrá el quinto clasificado que jugará el repechaje contra Oceanía, en noviembre. El duelo será ida y vuelta, y Suramérica contará con la ventaja de terminar la llave como local.

Las próximas fechas se disputarán el 23 y 28 de marzo; 31 de agosto y el 5 de septiembre y la definitiva el 2 y 10 de octubre.

Conozca el calendario de los equipos Suramericanos:

Marzo 23:

Colombia vs. Bolivia

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 3:15 p.m.

Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco, en Asunción.

Uruguay vs. Brasil

Estadio: Estadio Centenario, Montevideo.

Venezuela vs. Perú

Estadio: Monumental de Maturin, Maturin.

Argentina vs. Chile

Estadio: El Monumental, Argentina.

Marzo 28:

Bolivia vs. Argentina

Estadio: Hernando Siles, La Paz.

Ecuador vs. Colombia

Estadio: Olímpico Atahualpa, Quito.

Hora: 4:00 p.m.

Chile vs. Venezuela

Estadio: Monumental David Arellano, Santiago de Chile.

Brasil vs. Paraguay

Estadio: Arena de Sao Paulo, Sao Paulo.

Perú vs. Uruguay

Estadio: Nacional, Lima.

Agosto 31:

Brasil vs. Ecuador

Venezuela vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay



Septiembre 5:

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Venezuela

Bolivia vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Paraguay vs. Uruguay



Octubre 5:

Colombia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Bolivia vs. Brasil

Venezuela vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Octubre 10:

Paraguay vs. Venezuela

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Colombia

Ecuador vs. Argentina

Brasil vs. Chile



¿No puedes ver la Eliminatoria? ¡Tú, tranquilo! No importar dónde estés, disfruta de estos partidos camino a #Rusia2018 en vivo por Caracol Play.