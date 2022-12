La Eliminatoria en Suramérica “se juega en serio”, según José Mourinho

El actual técnico portugués del Manchester United elogió el nivel que vienen mostrando, desde hace varios años, las Selecciones de la Conmebol.

Mourinho destacó el nivel de la Eliminatoria suramericana “Los partidos del clasificatorio de Europa me aburren, mientras que los de Suramérica me motivan. A mí me gusta jugar al fútbol en serio y no solo por jugar, y en la Eliminatoria suramericana se juega en serio”, aseveró José Mourinho, en entrevista divulgada por ESPN.

Además, el portugués señaló que casi todas las 10 Selecciones tienen prácticamente el mismo nivel y puso el ejemplo del más reciente partido de Argentina en La Paz: “ahora ya no resulta fácil doblegar a Bolivia”.

Brasil es el único combinado nacional que aseguró su cupo al Mundial Rusia 2018, a falta de cuatro fechas, mientras que siete equipos todavía luchan por ocupar las otras tres casillas de clasificación directa y la posición del repechaje.