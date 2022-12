La Europa League, también en su recta final: Arsenal recibe a Valencia y Eintracht a Chelsea

Los cuatro equipos iniciarán su camino en busca de la final continental este jueves en los partidos de ida de las semifinales.

Valencia empezará a buscar la final de la Europa League el jueves en la ida de semifinales del torneo continental contra el Arsenal, un partido en el que se reencontrará con su antiguo entrenador, el español Unai Emery.

Publicidad

"Nos toca correr, morir y ganar para llegar a esta final", advirtió el defensa brasileño del Valencia Gabriel Paulista, en una entrevista en el programa 'El tercer tiempo'.

En el año de su centenario, el Valencia acaricia la posibilidad de meterse en una final de Europa League, por primera vez desde 2004 cuando ganó este trofeo contra el Olympique de Marsella.

Este torneo continental se presenta además para los 'che' como una vía alternativa para intentar meterse en la próxima edición de la 'Champions' si consigue hacerse con el trofeo, mientras en el campeonato español lucha por alcanzar la cuarta posición que también le daría esa posibilidad.

Tras un inicio de temporada para olvidar, el Valencia está acabando a lo grande la campaña como finalista de la Copa de la Rey, que jugará contra el Barcelona el 25 de mayo, y con la posibilidad de una final europea.

Publicidad

"Esperamos ganar al menos un trofeo, sería magnífico en el centenario del club", decía en una entrevista con la AFP el delantero francés del Valencia Kevin Gameiro, que se reencontrará en este partido con su antiguo entrenador Unai Emery.

Bajo las órdenes de este técnico, que también entrenó al Valencia entre 2008 y 2012, Gameiro ganó tres Europa Leagues cuando era jugador del Sevilla.

Publicidad

"Es un entrenador que motiva muy bien a sus jugadores, sobre todo en momentos como este", advirtió el delantero francés, cuyo equipo no podrá contar el jueves ante los ingleses en Londres con su compatriota Francis Coquelin por sanción.

Vea acá: Iker Casillas, internado de urgencia tras sufrir un infarto en el entrenamiento del Porto

Eintracht recibe al Chelsea

"Es una eliminatoria difícil ante un gran rival, pero la afrontamos con la ilusión de alcanzar la final", aseguró el técnico valencianista, Marcelino Toral.

Al igual que el Valencia, el Arsenal también está luchando por la cuarta plaza en su campeonato y mira a la Europa League como un camino hacia su presencia en 'Champions' el próximo año.

Publicidad

"El cuarto puesto es difícil", dijo Emery el domingo tras caer 3-0 ante el Leicester, añadiendo que "ahora vamos a pensar en el Valencia en la Europa League. Tenemos una gran ambición en esa competición, es una semifinal y será duro".

Los 'Gunners' alcanzan las semifinales del torneo continental por segundo año consecutivo con esperanzas de correr mejor suerte que el pasado año cuando fueron eliminados por el Atlético de Madrid en el último año del técnico Arsene Wenger al frente del equipo inglés.

Publicidad

La liga inglesa cuenta con otro representante en la otra semifinal de la Europa League, que enfrentará al Chelsea con el Eintracht de Francfort.

El equipo inglés, cuarto en su campeonato, mira a la Europa League como la forma de salvar una temporada, muy irregular, que el Chelsea comenzó bien, para luego irse desinflando mientras lucha por mantener su posición en la Premier League.

"La Liga Europa es un trofeo importante para nosotros y queremos ganarlo, para ello hemos estado trabajando duro desde septiembre", dijo a los medios de su club César Azpilicueta.

Los 'Blues' buscan volver a alzar un trofeo que ganaron en 2013 tras imponerse en la final al Benfica, pero enfrente tendrá a un sólido Eintracht.

Publicidad

El equipo alemán recibirá a su rival con la fortaleza que da no haber perdido ninguno de sus últimos once encuentros en casa, sin embargo no podrá contar con su delantero croata Ante Rebic, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados