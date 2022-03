La FIFA no se puso con rodeos: tomó una drástica medida con Rusia, de cara al Mundial de Catar 2022

Continúan las repercusiones del conflicto, entre Rusia y Ucrania, en esta ocasión en el mundo deportivo, específicamente en el fútbol. Este martes 8 de marzo, en las últimas horas, la FIFA dio a conocer que la selección rusa, que disputaría una de las llaves del repechaje, quedará afuera del Mundial de Catar 2022.

"La FIFA informó que Polonia (que sería rival de Rusia en el repechaje) pasa, automáticamente, a la final de esta zona y se jugará su boleto contra el ganador del duelo, entre Suecia y República Checa", fueron las palabras que publicó el diario 'Olé', haciendo referencia a lo publicado por el ente rector.

🏆🇷🇺 ¡𝗥𝗨𝗦𝗜𝗔 𝗢𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗤𝗔𝗧𝗔𝗥 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣!



🧐 La FIFA dio a conocer que Polonia 🇵🇱 pasa automáticamente a la final del repechaje y deberá jugarse su boleto ante el ganador del duelo entre Suecia 🇸🇪 y República Checa 🇨🇿



De esta manera, Rusia se quedará sin mundial.

Sin embargo, no es lo único. Sumado a ello, también se conoció que el partido de repechaje, entre Escocia y Ucrania no se jugará en la fecha pactada y se postergará. Aún no se ha definido el nuevo día, teniendo en cuenta que, en la actualidad, no están dadas las garantías y el fútbol pasaría a un segundo plano.

¿Qué dijo la FIFA sobre el partido, entre Ucrania y Escocia?

"Tras consultar con la UEFA y las cuatro federaciones miembro que participan en el itinerario A de las repescas europeas, se acordó por unanimidad aceptar esta solicitud en aras de la solidaridad. Razón por la que el partido Escocia vs. Ucrania, programado en principio para el 24 de marzo, se pospondrá a junio y, en consecuencia, también se aplaza a ese mismo mes el encuentro que deberán disputar los ganadores del enfrentamiento entre Escocia y Ucrania y los del choque entre Gales y Austria", señaló FIFA.

