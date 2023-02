La FIFA reconoce a Sergio Ramos como "una verdadera leyenda" tras su retiro de la Selección España

La FIFA elogió este viernes la figura y la trayectoria de Sergio Ramos, al que definió como "una verdadera leyenda de la selección española" y felicitó por "una sensacional carrera internacional".

El organismo dedicó este reconocimiento al excapitán español con varias imágenes suyas en redes sociales cuando levantó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, un día después de que este anunciara que no va a volver a la selección tras haber mantenido una conversación con el nuevo técnico, Luis de la Fuente.

Ramos anunció el jueves que el nuevo seleccionador le comunicó que no va a contar con él "independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe" su "carrera deportiva", actualmente en el PSG.

"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", dijo Ramos al anunciar el fin de su etapa internacional.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) reconoció este viernes la trayectoria de Ramos con la absoluta, en la que es el jugador que más partidos ha disputado 180, tras conquistar dos Eurocopas, 2008 y 2012, el Mundial 2010 y anotar 23 goles, con el mensaje "respeto, agradecimiento y eternidad".

Sergio Ramos tuvo su debut como absoluto con 18 años el 26 de marzo de 2005 en un amistoso frente a China y su primera competición oficial fue el mundial de 2006 de Alemania. Desde el 2016 se consolidó como capitán de 'La Roja' y durante su paso por la Selección portó el número 15 en honor a su excompañero Antonio Puerta, quien falleció tras un fallo cardiaco durante un partido liguero.