La gran final de la Copa de la Liga entre Manchester United y Newcastle tendrá un histórico hito

La final de la Copa de la Liga entre el Manchester United y el Newcastle United tendrá aficionados de pie por primera vez en casi 35 años.

Cada club recibirá cerca de 900 plazas detrás de las porterías de Wembley en las que sus aficionados podrán ubicarse de pie, lo que supone una novedad respecto a la normativa que se introdujo tras la catástrofe de Hillsborough en 1989.

La posibilidad de asistir a los partidos de pie, y no sentado en una butaca, fue prohibida tras el fallecimiento de 97 personas en Hillsborough, en una semifinal de la FA Cup que disputaron el Nottingham Forest y el Liverpool.

La Premier League y la EFL han permitido la introducción de zonas en las que los aficionados pueden situarse de pie a partir de esta temporada, después de haberlo probado la campaña pasada en determinados estadios.

Cabe resaltar que cinco años después, el Manchester United podrá resarcirse y volver a ganar un título. Los 'Diablos Rojos', con una cara nueva tras la llegada de Erik Ten Hag, solventaron el compromiso del Nottingham Forest (2-0) con un gol de Anthony Martial y otro de Fred y se enfrentarán al Newcastle United en la final de la Copa de la Liga inglesa.

El United, que no gana un título desde la Europa League de 2017, certificó su pase a Wembley tras pasar por encima del Forest en la eliminatoria (5-0 global) con un partido que fue más un paseo que otra cosa para los de Old Trafford.

El 0-3 de la ida dejaba poco espacio para sorpresas y, aunque al United le costó más de 70 minutos abrir la lata, el cruce nunca estuvo en peligro. Ten Hag, sin confiarse, sacó un once muy competitivo que llevó la voz cantante durante buena parte del encuentro y que si no se adelantó antes fue por las controvertidas decisiones del árbitro, Peter Bankes, que no pitó varios penaltis a favor de los 'Diablos Rojos'.

Por su parte, casi cincuenta años después, exactamente 47, el Newcastle hizo historia y se clasificó de nuevo para la final de la Copa de la Liga inglesa tras eliminar al Southampton, que no pudo remontar el 0-1 del choque de ida y perdió 2-1 el segundo duelo ante un rival intratable con ganas de apuntarse un título en Wembley el próximo 27 de febrero.

Hace tiempo que los aficionados de St. James' Park sueñan con un trofeo de postín. Muchos aún ni habían nacido cuando "Las Urracas" levantaron el último importante. Aunque el Newcastle ganó la liga de segunda división en 2017 o la Copa de Ferias en 1969, la realidad es que no llena su vitrina con títulos de nivel desde 1955, cuando levantó la Copa de Inglaterra.

A lo largo del tiempo rozó la gloria con la yema de los dedos. Dejó escapar dos Premier League en 1996 y 1997. En ambos casos, fue subcampeón. En 1998 y 1999, cuando disputó su última final, perdió la Copa de Inglaterra. Y la Copa de la Liga se le escapó de las manos en 1976, cuando perdió el partido por el título con el Mancheser City.

Por eso, los hombres de Eddie Howe se tomaron muy en serio el reto de repetir una final; no podían dejar escapar una ocasión única y desde el primer segundo saltó al césped de St. James' Park con el colmillo afilado, venciendo por 2-1 (3-1) en el global al Southampton.

La final de la Copa de la Liga se disputará en Wembley el próximo 26 de febrero.