La hermana de Cristiano Ronaldo lo defendió de las críticas: "Los portugueses son estúpidos"

El pasado 27 de septiembre Portugal , en condición de local, fue derrotada 1-0 en los últimos instantes del encuentro por España . Un gol de Álvaro Morata al minuto 88 significó la eliminación de la selección lusa del Final Four, la instancia definitiva de la Liga de Nacione s.

Las críticas a la Selección de Portugal no se hicieron esperar, sobre todo a su principal figura, Cristiano Ronaldo , el jugador quien milita actualmente en el Manchester United tuvo varias oportunidades a lo largo del partido, no obstante, ‘el comandante’ no logró concretar ninguna.

Publicidad

Según el portal ‘Sofa Score’ Ronaldo fue uno de los jugadores con peor rendimiento a lo largo del partido en la selección lusa, con una puntuación de 6,7. Dicho mismo medio publicó que ‘el bicho tuvo dos tiros a puerta, erró una chance clara de gol y tuvo un 78.9% de pases acertados.

La hermana del astro portugués, Katia Aveiro, salió en defensa del futbolista a través de la redes sociales. Aveiro publicó unas historias en Instagram en la que se leía el siguiente mensaje:

‘’Hay que dar una mano a los que siempre han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos. Este tipo que está sentado, está de rodillas... No hay nadie que le eche una mano’”.

Katia enfatizó en el apoyo incondicional que siempre le brindará a su hermano por medio del siguiente mensaje:

Publicidad

“Tiene a su lado a su familia y a quienes lo aman. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Por eso cuando alguien surge de las cenizas y cambia de mentalidad, molesta... Contigo siempre, mi rey. Cálmate”

Finalmente, Aveiro manifestó qué para ella Cristiano Ronaldo sigue siendo el mejor jugador del mundo: ‘’Es cruel. Y ya era tanto, pero tanto que dio y da. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo”. Difundió la familiar del astro portugues por medio de las redes sociales.

Publicidad

¿Cuál es el próximo objetivo de Cristiano con su selección?

El siguiente reto del ‘ bicho’ con Portugal será el Mundial Catar 2022, competición la cual iniciará el próximo domingo 20 de noviembre.

¿Contra cuáles selecciones jugará Portugal en la fase de grupos de Catar 2022?

Los dirigidos por Fernando Santos están ubicados en el grupo H junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur.

¿Contra quién y cuándo debutará Portugal en Catar 2022?

El seleccionado luso se medirá contra Ghana el próximo jueves 24 de noviembre a partir de las 11:00 A.M., (hora colombiana) en el estadio 974.