La increíble historia de Ronaldinho y un préstamo de dinero cuando jugaba en México

Dentro de la extensa y dilatada carrrera deportiva de Ronaldinho se consignó un paso por Gallos de Querétaro, del fútbol mexicano. Además de algunas de sus ejecutorias cargadas de talento en los terrenos de juego, también el brasileño dejó episodios curiosos y llamativos en territorio azteca.

Y de esa manera, en las últimas horas se revelaron algunas declaraciones de Emanuel Villa, quien compartió camerino con 'Dinho' y que en medio de risas, contó que el astro era totalmente dependiente de su hermano, Roberto de Assis. Incluso en broma aseguró que el brasileño ni conocía los bancos.

“Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice ‘oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó lana’. El conta le dice ‘pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras’. Dinho le dice ‘¿a poco yo puedo sacar?’”, dijo el ex futbolista argentino en declaraciones reproducidas por 'Mediotiempo'.

Tito Villa siguió con su relato y comentó que “Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su lana, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de ‘¿cuánto necesitas’, ‘1 millón de pesos’, ‘pues toma’".

