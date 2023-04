La Liga de Argentina no 'da tregua': este martes iniciará una nueva jornada

Sin tiempo para el respiro, tras completar este domingo la décima fecha, la Liga de Argentina ofrece desde este martes su undécima función, que el Boca Juniors afrontará con la urgencia de sumar puntos, ya que está duodécimo en la tabla, a diez unidades del líder y eterno rival, el River Plate.

Aunque aún no ha sido oficialmente confirmado por el club, se espera que este miércoles Jorge Almirón, exentrenador del Lanús argentino y del Elche español, entre otros, se haga cargo del equipo 'xeneize' y trate de frenar la sangría de puntos antes de que la herida sea incurable -Boca acumula 14 de 30 posibles-.

El técnico que llevó al equipo granate a tres títulos locales en 2016 y a la final de la Copa Libertadores en 2017 llega a un banquillo caliente, defendido de forma interina por Mariano Herrón en tres partidos tras el cese -el pasado 28 de marzo- de Hugo Ibarra, y lo primero que vio este domingo fue la derrota de Boca ante Colón (1-2) en un palco de La Bombonera.

Y su primera prueba de fuego será ante un 'Ciclón'. El San Lorenzo de Ruben Darío Insúa es el único que parece aguantarle la pisada al 'Millonario', ya que es segundo (20), a cuatro puntos, después del triunfo de este fin de semana en su visita al Atlético Tucumán (1-3).

El River Plate (24) defenderá su cómoda posición en la tabla en casa, ante el Gimnasia platense. Su técnico, Martín Demichelis, se topó en la última jornada con la gran noticia del debut goleador del venezolano Salomón Rondón, artillero histórico de la Vinotinto, que aún no había logrado anotar con los de Núñez.

En cuanto a los más inmediatos perseguidores, el tercero, Talleres de Córdoba (19), visitará a un Colón hundido en la zona baja de la tabla, mientras que el Rosario Central (18), que viene de empatar el clásico rosarino ante Newell's Old Boys (0-0), recibirá a un Independiente en plena caída sin freno.

Con solo un triunfo y 6 empates en las diez jornadas disputadas, el 'Rojo' de Avellaneda espera poder resolver el fichaje del técnico uruguayo Pablo Repetto, ganador de varios títulos locales con el Nacional de su país y el ecuatoriano Liga de Quito, para intentar cambiar el rumbo actual que lo tiene en la vigésima cuarta posición, con 9 puntos.

- Partidos de la undécima jornada:

Martes 11/4:

Barracas Central vs. Platense

Argentinos Juniors vs. Unión

Central Córdoba vs. Lanús

Instituto vs. Vélez

Banfield vs. Defensa y Justicia.

Miércoles 12/4:

San Lorenzo vs. Boca Juniors

Belgrano vs. Huracán

Racing Club vs. Newell's Old Boys

Rosario Central vs. Independiente

Estudiantes vs. Atlético Tucumán.

Jueves 13/4:

Arsenal vs. Godoy Cruz

Colón vs. Talleres

River Plate vs. Gimnasia

Tigre vs. Sarmiento.