La Liga de España lidera en la lista de nominados para los Trofeos Kopa y Yashin

Los españoles Alejandro Balde, Pablo Martín Páez Gavira "Gavi" y Pedro González "Pedri", futbolistas del Barcelona, el inglés Jude Bellingham y el francés Eduardo Camavinga, ambos en las filas del Real Madrid, se encuentran entre los nominados al Balón de Oro Trofeo Kopa, que reconoce al mejor joven de la temporada para la revista especializada France Football.

En los últimos dos años, el FC Barcelona ha comandado la lista de ganadores del Trofeo Kopa. Los españoles Pedri (2021) y Gavi (2022) son los más recientes ganadores del premio que se empezó a entregar en 2018. Jude Bellingham (2021) y Eduardo Camavinga (2022), los dos madridistas nominados, quedarón en segundo lugar por detrás de los integrantes de la disciplina 'culé'. Por su parte, Alejandro Baldé, quiere seguir el camino de sus dos compañeros y ser el tercer jugador del equipo dirigido por Xavi hernández en ganar dicho galardón.

Todos ellos a excepción de Bellingham, que fichó este verano por el conjunto blanco procedente del Borussia de Dortmund alemán, ya se encontraban el pasado curso en clubes pertenecientes a LaLiga EA Sports, la que cuenta con más aspirantes a este premio.

Junto a estos cinco nombres aparecen también como candidatos el danés Rasmus Hojlund (Manchester United, ex del Sturm Graz y del Atalanta), el alemán Jamal Musiala (Bayern de Múnich), el portugués Antonio Silva (Benfica), el neerlandés Xavi Simmons (RB Leipzig, ex del PSV de Eindhoven) y el francés Elye Wahi (Lens, ex del Montpellier).

LA LIGA TAMBIÉN LIDERA EL YASHIN

Emiliano Martínez, campeón del mundo con Argentina y actualmente en las filas del Aston Villa, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), y el alemán Marc-André Ter Stegen (Barcelona), se encuentran entre los nominados al Balón de Oro Trofeo Yashin con el que se reconoce al mejor portero de la temporada que entrega la revista deportiva francesa France Football.

En ella predomina la presencia de arqueros que jugaron la pasada campaña o actualmente juegan en las filas de equipos de la Premier League inglesa. Son los casos del brasileño Ederson Moraes (Manchester City), delcamerunés André Onana (Manchester United, ex del Inter de Milán) y del inglés Aaron Ramsdale (Arsenal).

Completan la nómina de aspirantes a este galardón el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal, ex del Sevilla), el croata Dominik Livakovic (Fenerbahce, ex del Dínamo de Zagreb), y los franceses Mike Maignan (Milán) y Brice Samba (Lens).