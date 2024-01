La mamá de Kylian Mbappé contó del salario que le pidió a su hijo, pero el futbolista se le enojó

Kylian Mbappé es actualmente una de las mayores estrellas del fútbol mundial, y por supuesto es uno de los mejor pagados, algo que también lo sabe su madre y quien también es su representante, Fayza Lamari, quien contó cómo ha sido la relación con su hijo, en los temas laborales, en especial cuando el dinero está en el medio.

Por eso, en el programa francés ‘Envoyé Especial’, la agente del astro francés no tuvo reparos en decir cómo negoció su salario con su hijo.

“Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50, pero el me dijo que eso “nunca en la vida, no te doy el 50 por ciento, soy yo quien mete los goles”, fue la charla de Fayza Lamari con Kylian Mbappé luego de su más reciente renovación con el PSG.

Pero la madre y representante del jugador le dejó claro que no iba a ‘regalar’ su trabajo más allá de ser su familiar, porque estaría enfocada netamente en su futuro, su imagen y mucho más.

“Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM (fundación involucrada para ayudar a niños). Y luego, bajamos a 30 por ciento, porque yo le dije que por debajo de 30 me retiraba y no lo hacía”, finalizó Lamari.

Ahora, desde ya y las próximas semanas mucho se hablará del futuro de Kylian Mbappé, quien termina contrato con el PSG a mitad de año, pero hay rumores que apuntan que el club le tiene lista una renovación histórica, para intentar retenerlo.

Fayza Lamari, mamá de Kylian Mbappé - Foto: FRANCK FIFE/AFP

“Se ha hablado mucho del nuevo contrato de Kylian. Pero no me avergüenzo, no me duele. Y si hubiera podido aceptar 10 mil millones, nosotros los habríamos tomado. Porque el sistema quiere eso y el medio ambiente quiere eso. No tengo ninguna culpa que asumir”, aseguró contundentemente la madre y representante del futbolista francés, quien no tuvo ‘pelos en la lengua’ al hablar de la importante de las ofertas económicas por el astro galo.

Los rumores ponen a Mbappé en el radar del Liverpool, de Inglaterra, y como siempre se ha hablado del interés del Real Madrid en ficharlo y que se convierta en su nueva máxima figura.