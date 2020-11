La “mística” de Diego Maradona explicada por dos de los futbolistas colombianos que dirigió

La carrera como entrenador de Diego Maradona tuvo en sus dos últimas experiencias la presencia de futbolistas colombianos, quienes no dudaron en asegurar que su “mística” trasciende todo tipo de explicaciones y creencias.

“Yo tenía la perspectiva de que era agrandado. Es todo lo contrario. Le da amor a todo el mundo, desde la señora de los tintos hasta al capitán del equipo. Su humildad es asombrosa. Además, yo nunca me expliqué cómo tiene esa mística. Por ejemplo, después de cada charla nos decía cómo iba a quedar el partido y en más del 90% le pegó al resultado”, le dijo en su momento Juan Galindrez a GolCaracol.com.

El hoy delantero de Fortaleza compartió durante un año vestuario con Diego Maradona , tras su paso como entrenador de Dorados de Sinaloa, en la segunda división del fútbol mexicano.

“Siente el futbol como ninguna otra persona. Cuando llegó al equipo la gente decía que no trabajaba, pero cómo iban a decir eso si recién nos vio, a cada uno nos llamó por los nombres, sabía quiénes éramos y nos indicó de entrada lo que debíamos mejorar. Es increíble. Te da amor, conocimiento, te explica, trabaja mucho en el campo de juego. ¡Es un grande!”, señaló el delantero caleño.

Conceptos que secundó Janeiler Rivas, el primer colombiano con el que se encontró el año pasado cuando llegó a Gimnasia y Esgrima La Plata (actualmente alcanzó a dirigir a Johan Carbonero y Harrinson Mancilla). El exdefensor de Millonarios no lo duda: “Es Dios”.

“La verdad es increíble. Ni en mis mejores sueños se me pasó por la cabeza. Primero, ni me imaginé conocer a Maradona si quiera y segundo, mucho menos pensé en llegar a trabajar con él”, narró el hoy jugador de Carlos Stein, de Perú.

Personalidad que Rivas recuerda entre nostalgia y cariño. “Me hacía chistes delante del grupo, sabe que mi apodo es ‘Chiquito’; entonces me mira de arriba a abajo y reunidos con todos, me dice: ‘Con vos no me peleo’. Te tira cosas así para entrar en confianza, pero todavía uno no se anima a decirle cosas por respeto”.

