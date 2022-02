La molestia de Hernán Darío Gómez, tras el partido contra EE.UU.: "El fútbol no es para sufrir"

"Tengo en el camerino a los muchachos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve, no puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo; no es un espectáculo de fútbol", fueron las palabras de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras el compromiso frente a Estados Unidos, en las eliminatorias centroamericanas al Mundial Catar 2022.

Este juego llamó la atención de muchos porque se disputó a -19 grados centígrados y con una sensación térmica de -30. Varios jugadores que dirige el entrenador colombiano se vieron notablemente afectados.

Ante eso, el estratega de Honduras salió a hablar con los medios de comunicación de dicho país y recriminó las condiciones en las que se llevó a cabo el encuentro.

"No se puede comparar. Sería injusto dar un diagnóstico, en estas circunstancias (los jugadores) no podían tener un buen nivel", finalizó.