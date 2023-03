La pataleta de Karim Benzema y una indirecta por la entrega de los premios 'The Best'

La polémica no ha faltado en las últimas horas por la entrega de los premios The Best, en los que el ganador fue el argentino Lionel Messi, quien fue el héroe de la Selección Argentina en la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022. El segundo lugar fue para Kylian Mbappé, del PSG y estrella de la Selección de Francia, y el tercero para Karim Benzema, de gran temporada con Real Madrid.

Y fue precisamente Benzema el encargado de mostrar su desacuerdo y lanzar una indirecta a través de sus redes sociales por la designación final de dicho galardón. Esto ya le dio la vuelta al mundo y los hinchas lo han convertido en tema de conversación en las últimas horas.

En la publicación del goleador francés, relacionó sus goles, sus asistencias y de ahí para abajo los títulos, trofeos y galardones obtenidos con su equipo Real Madrid y también con la Selección de Francia. Así las cosas Benzema no se quedó con su sentimiento y lo dejó en una historia de Instagram.

La personalidad y carácter del atacante de los 'merengues' se vio retratado en dicho mensaje, en alusión a la decisión final del trofeo que coordina la FIFA.

Cabe indicar que la elección de los 'The Best' anualmente corre por cuenta de los votos de los seleccionadores nacionales de todo el mundo y los capitanes de los seleccionados, además de un periodista por país. En el caso colombianos los votantes fueron Néstor Lorenzo, DT de Colombia, y David Ospina.

¿Messi se tomó revancha de Benzema por el 'Balón de Oro'?

El argentino Leo Messi fue elegido como mejor jugador de la pasada temporada de na FIFA, incluido el Mundial de Qatar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial. Para muchos esa fue la revancha de Messi, ya que el Balón de oro fue otorgado a Benzema, de impresionante campaña en 2022.