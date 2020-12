La pelota no para: así se moverá la agenda del fútbol en la semana de Navidad

Con navidad incluida, esta semana tendrá una corta pero movida agenda en el fútbol del mundo, pues la pelota parara en las principales ligas el 24 y 25 de diciembre.

Juan Carlos Osorio se pronunció sobre la posibilidad de dirigir al América de México

La Premier League será una de las que no tendrá acción durante la semana, pero en su lugar, en Inglaterra tendrán lugar los cuartos de final de la Carabao Cup, en la que resaltan los choques Arsenal vs. Manchester City , y Everton vs. Manchester United .

En España la atención estará centrada en el partido entre Real Sociedad y Atlético de Madrid , pues de ganar, el equipo vasco se podría trepar a la cima de la tabla de posiciones.

En cuanto al fútbol suramericano, Boca Juniors y Racing definirán el último clasificado a las semifinales de Copa Libertadores . Por ahora, la ventaja la tienen los de Avellaneda al ganar 1-0 en el partido de ida.

Junior le renovó contrato a una de sus figuras y se vienen más refuerzos

Publicidad

Por el balompié nacional, Millonarios y Deportivo Pereira jugarán la final de la liguilla de eliminados. El ganador, se enfrentará contra Deportivo Cali en busca de un cupo a la Copa Sudamericana del 2021.

Partidos de martes 22 de diciembre de 2020



Equipos Hora y Canal Valencia vs Sevilla 11:30 a.m. > ESPN Real Sociedad vs Atlético de Madrid 1:45 p.m. > Directv Sports Juventus vs Fiorentina 2:45 p.m. > ESPN 3 Arsenal vs Manchester City 3:00 p.m. > ESPN Villarreal vs Athletic de Bilbao 4:00 p.m. > Fox Sports Real Valladolid vs Barcelona 4:00 p.m. > ESPN 2 Millonarios vs Pereira 8:00 p.m. > TV Cerrada

Partidos de miércoles 23 de diciembre de 2020