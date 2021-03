¡La pelota no se detiene! Esta es la programación de los mejores partidos para este fin de semana

El fútbol no para y cada fin de semana es mejor, por eso, en GolCaracol.com le traemos la agenda deportiva de los partidos más atractivos que se jugarán de este sábado y domingo.

La jornada futbolera estará marcada por los enfrentamientos entre selecciones por Eliminatorias Europeas y Amistosos Internacionales, además habrá acción en las ligas de Sudamérica. Independiente vs. Boca Juniors, River vs. Racing, Medellín vs. Nacional, entre otros duelos que llaman la atención.

Medellín vs. Nacional: mesa y protagonistas, listos para el clásico paisa que promete buen fútbol

Programación de los mejores partidos del fin de semana:

Sábado, 27 de marzo

Eliminatorias Europeas

Publicidad

Noruega vs. Turquía

Hora: 12:00 p.m.

Países Bajos vs. Letonia

Hora: 12:00 p.m.

Serbia vs. Portugal

Hora: 2: 45 p.m.

República Checa vs. Bélgica

Hora: 2:45 p.m.

Amistosos Internacionales

Bosnia vs. Costa Rica

Hora: 12:00 p.m.

Publicidad

Gales vs. México

Hora: 3:00 p.m.

Liga Argentina

Aldosivi vs. Banfield

Hora: 2:15 p.m.

Liga Colombiana

Junior vs. Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 8:10 p.m.

Publicidad

Domingo, 28 de marzo

Eliminatorias Europeas

Kazajstán vs. Francia

Hora: 8:00 a.m.

Albania vs. Inglaterra

Hora: 11:00 a.m.

Georgia vs. España

Hora: 11:00 a.m.

Bulgaria vs. Italia

Hora: 1:45 p.m.

Publicidad

Rumania vs. Alemania

Hora: 1:45 p.m.

Amistosos Internacionales

Grecia vs. Honduras

Hora: 9:00 a.m.

Irlanda del Norte vs. Estados Unidos

Hora: 11:05 a.m.

Liga Argentina

River Plate vs. Racing

Hora: 4:30 p.m.

Publicidad

Independiente vs. Boca Juniors

Hora: 7:00 p.m.

Liga Colombiana

Millonarios vs. Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.