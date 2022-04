La polémica de Marcelo Gallardo, por una palmada en la espalda a uno de sus jugadores

Marcelo Gallardo , el flamante entrenador de River Plate , fue noticia el fin de semana por una actitud suya con uno de sus jugadores y que no pasó desapercibida, ni para los medios, ni para los hinchas en las redes sociales.

Todo porque en una acción de juego, en la que se vio un cambio de frente, Gallardo le pegó tremenda palmada en la espalda a Marcelo Herrera.

Publicidad

Y el diario 'Clarín' le dedicó un espacio al hecho. "Palavecino cambió de frente para Herrera que se había proyectado por el lateral derecho. "Que no pique, que no pique", empezó a gritar el DT. Cuando el exSan Lorenzo retrocedió para buscar la pelota que picó y lo superó en altura, Gallardo le gritó sacado: “¡Te dije que no pique!”, y le pegó un cachetazo en la espalda", detalló el referido medio.

Publicidad



Al final del duelo con Atlético Tucumán, Gallardo se refirió al tema y comentó que "cómo le voy a dar un correctivo. Si se lo hubiera dado, se lo daba bien. Fue una caricia en la espalda. Me la agarré con el pobre Herrera que es más bueno...".

Publicidad

¡SE CALENTÓ GALLARDO! 😡🔥



Marcelo #Gallardo se enojó con Marcelo #Herrera por una jugada sobre el lateral y le aplicó un "correctivo" al defensor.



"Que no pique, que no pique", repetía el entrenador.https://t.co/WXHcDCyYwv ⚽️ pic.twitter.com/GNxYlGd9x2 — SIGA SIGA (@SigaSigaWeb) April 24, 2022

Publicidad

¿Cuándo juega River Plate?

El River Plate de Argentina volverá a la acción en la liga de su país el próximo 30 de abril de 2022, cuando reciba en el estadio Monumental a Sarmiento. Será a las 7 y 30 de la noche, hora de Colombia.