La promesa que Edin Dzeko no le cumplió a José Mourinho cuando estaba en la Roma

El actual delantero del Inter de Milán, Edin Dzeko, reveló que entre sus planes no estaba dejar la AS Roma para la presente temporada y contó lo que habló con José Mourinho durante ese tiempo.

"Sabiendo que tenía un contrato de un año, le dije que estaba listo para darlo todo, pero también le pregunté si podía evaluar alguna propuesta que venciera el próximo año. Al siguiente día, la Roma fichó a Abraham y el Inter vino a buscarme", aseguró el bosnio.

El atacante que lleva 13 goles y siete asistencias con su actual club, sostuvo que ya había sido tentado anteriormente: “El año pasado había pasado algo con la ‘Juve’, hace dos años con el Inter. Este verano no esperaba irme de la Roma, tras la llegada de Mourinho, a quien le había jurado fidelidad. Hablé con él cuando llegó. Le dije que era un honor que un entrenador tan grande hubiera venido”.

Con 35 años, todavía no piensa en el tema del retiro y tiene mucho para aportarle al Inter de Milán: “Hablé con varios de mis antiguos compañeros de equipo, que se retiraron temprano. Querían estar con sus familias, tener vacaciones. Luego, después de seis meses, los golpea. Me dicen: '¡Nunca dejes de jugar al fútbol!' Estas palabras están en mi cabeza. Esta es mi mayor motivación. A ver qué opciones tengo cuando termine, pero no pienso retirarme. Habrá tiempo para esto, pero todavía no. Quiero jugar”.

